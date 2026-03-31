Las cuentas del Casademont Zaragoza antes de la 'Final Six' de la Euroliga: sin tiempo para lamentos

No hay que quitarle importancia a la derrota del Casademont Zaragoza en la Copa de la Reina. La eliminación en semifinales fue en palo duro, muy duro. Porque quizá por primera vez el equipo aragonés llegaba como principal favorito a levantar el trofeo y porque las propias jugadoras del Casademont reconocían que tienen muchas ganas de poner la guinda con trofeos a la gran temporada que están protagonizando.

Pero, en la primera oportunidad, no pudo ser. El Valencia Basket, un equipo superlativo si está al 100%, fue mejor que el conjunto zaragozano y se mereció el pase a la final y el único consuelo que le queda al Casademont es haber aprendido una lección y que esa derrota le sirva para lo que tiene por delante. Que sigue siendo mucho y muy bueno.

Aunque todavía escuece la eliminación copera a manos del gran rival, a todos se nos van los ojos ya hacia la Final Six de la Euroliga. De hecho, es que ya solo faltan dos semanas para lo que va a ser una fiesta del baloncesto y en el que el Casademont se ha ganado a pulso participar en ella y disfrutar de un Príncipe Felipe a reventar empujándolo para ver qué son capaces las de Cantero ante los mejores equipos de Europa. Estar ya es un enormemente premio y cada partido que se pueda ganar será un hito para el baloncesto aragonés.

Pero es que antes de todo eso, el Casademont puede conseguir también algo que nunca ha conseguido en su historia. O al menos, encarrilarlo al máximo. Porque las zaragozanas están tocando ya con los dedos de la mano el primer puesto de la Liga en su fase regular. Quedar en lo más alto de la tabla es vital para tener a su favor el factor cancha durante todas las eliminatorias de los playoffs, pero es que además viene con otro regalito incorporado, asegurar la presencia en la fase de grupos de la Euroliga.

Y ese no es un hecho menor, bien lo saben las de Cantero que se vieron con pie y medio fuera de la mejor competición del continente en su fase previa. Evitar otro susto como el que dio el del Zabiny Brno es lo que está en juego en los próximos días.

Porque, antes de la Final Six, el Casademont afronta un maratón de partidos ligueros en siete días. El primero, el próximo sábado en la cancha del Araski, que se encuentra en plena pelea por la salvación. Después, el miércoles 8 de abril llegará el Leganés al Felipe para, tres días más tarde, viajar hasta Galicia para medirse al Baxi Ferrol.

De cara tienen el asunto las aragonesas, que en los cinco partidos que quedan de Liga pueden permitirse un traspiés porque aventajan al Girona en un triunfo más el averaje. Ahora está por ver si la derrota en Copa ante el Valencia es el impulso definitivo para que el Casademont termine el curso como lo empezó, a lo grande.