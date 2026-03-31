Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Quien no esté por la labor que se vaya, todo el mundo ha de priorizar el equipo"

El Casademont Zaragoza viaja este miércoles a Vitoria sin tiempo para remilgos tras la contundente derrota de hace tan solo dos días ante el Tenerife. El conjunto rojillo se enfrenta a un Baskonia (20.30 horas) cuarto en la clasificación y Joan Plaza quiere a un equipo comprometido con sacar los triunfos necesarios para asegurar la permanencia. “Quien no esté por la labor, yo no tendría ningún problema porque se fuera a otro equipo, en el sentido de que los que se queden han de ser capaces de jugar con dolor, dejando a un lado su estadística o cualquier situación que va a ser mala, no solo para el equipo, sino incluso para ellos individualmente”, ha asegurado el técnico en la previa.

El entrenador, que tiene la impresión tras una charla con el vestuario de que todos están “en el mismo barco”. En este sentido, habló con la plantilla de la urgencia de cara al tramo final del curso. “A los jugadores ayer le enseñamos el calendario, los cinco partidos en casa, los cinco de fuera, porque muchas veces damos por hecho que el profesional ya lo sabe y no. Hay muchos jugadores que saben contra quién juegan el domingo, pero no dentro de dos semanas”.

Las cuentas son claras para Joan Plaza, que quiere ganar, al menos, la mitad de los duelos restantes. “Pusimos el calendario, la posición que ocupan los 10 rivales contra los que nos vamos a enfrentar y cuál es la necesidad mínima que tenemos, que pasa por obtener cinco victorias con las que, teóricamente, has de estar salvado. Con cuatro es muy factible y otras variables ya ni las contemplo”, ha añadido.

Los jugadores del Casademont Zaragoza, reunidos antes de enfrentarse al Burgos en el Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El técnico, pese a perder en Tenerife, vio corregidos algunos de los errores que más lastraban al equipo aragonés. “Es el mejor número de pérdidas en toda la Liga, 12, pero de esas, tres fueron por pisar la línea y dos faltas en ataque. En realidad perdimos siete balones, cuando era una de nuestras rémoras, que perdíamos hasta 20”. Sin embargo, surgieron otros problemas, y la capacidad de reacción es cada vez menor. “Eso lo mejoramos, pero empeoramos bastante la calidad de los de los gestos, de los sistemas. Entonces, hemos de ir sincronizando eso porque no hay mucho tiempo ni margen de mejora”.

Por ello busca una implicación coral dentro del grupo y no quiere a ningún deportista haciendo la guerra por su cuenta. “Hay una lectura que es muy fácil, es que haciendo lo mismo que se ha hecho hasta al menos hace un mes y medio, no nos da. Aunque haya jugadores que rebote, pase, anote o defiendan muy bien, hemos de hacer algo más, porque si no lo único que conseguiremos son las mismas seis victorias o menos de las que se han conseguido. Todo el mundo ha de priorizar el equipo antes que sus propios números, pero no ofensivamente, sino incluso defensivamente”.

Joan Plaza, durante el partido ante el San Pablo Burgos en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Delante estará un equipo muy potente y en forma. “Todos queremos ir a la victoria, sabiendo que competimos contra un equipo muy vertical, donde hasta sus cincos juegan mucho uno contra uno, con cinco jugadores abiertos, muy poco factible para jugadores muy grandes o poco móviles, pero queremos ser capaces de competirlo y llegar mejor al partido de Barcelona y así sucesivamente hasta llegar a los partidos que más nos importan”.

Por este motivo, el Casademont tendrá que adaptarse a las demandas del rival. “Espero que realmente seamos conscientes de que no podemos jugar siempre a nuestro ritmo, aunque queramos. Buscamos ser un equipo que estos tres partidos saquemos buenas conclusiones para jugar los encuentros que más nos van a pesar, sin renunciar a querer ganar”, remarca el técnico, que considera que hay una progresión: “El equipo está cogiendo ahora unos automatismos que son los que deseamos los entrenadores después de un tiempo”.

El jugador del Casademont que llega más en duda es precisamente el de mayor tamaño, Koumadje: “Hoy ha hecho el primer entreno Christ, o sea, que esperamos que mañana pueda entrar con normalidad. Los que estaban tocados la semana pasada también han podido entrenar con algo de prudencia, pero han estado todos”, ha asegurado Plaza.