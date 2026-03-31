Mariona Ortiz, jugadora del Casademont Zaragoza, candidata a la mejor jugada de la temporada en la Euroliga

Se acerca la Final Six de la Euroliga, en dos semanas llega al Príncipe Felipe, y la competición sigue eligiendo a las mejores jugadoras de la temporada. La Euroliga busca a la mejor jugadora de este curso y la lista ha quedado reducida a ocho candidatas, entre las que se encuentra la jugadora del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz.

Mariona opta a este premio por su pase de quarterback para que Helena Pueyo anotara a la contra en el duelo disputado en el Príncipe Felipe frente al Mersin en la primera fase de grupos y que significó la clasificación del Casademont Zaragoza para la siguiente ronda.

"La temporada 2025-26 de la Euroliga Femenina estuvo repleta, una vez más, de jugadoras estrella, partidos emocionantes y momentos increíbles. Las mejores jugadas de la temporada se han reducido a solo ocho candidatas, y tú tienes el poder de ayudar a decidir cuál se alza con la victoria. La temporada pasada, Alina Iagupova se alzó con el título gracias a una impresionante canasta ganadora que le dio la victoria al Valencia Basket Club durante la campaña 2024-25", explica la propia Euroliga.

Mariona Ortiz compite por hacerse con este premio con Marine Johannes y Ayse Cora, del Galatasaray, Marie Landon y Louise Bussiere, del Landes, Julie Vanloo, del Mersin, Jessica Shepard, del Schio, y Marta Canella, del Spar Girona. Las votaciones están abiertas en la web de la competición junto con el vídeo de las acciones candidatas.

No es el único premio que puede ganar el Casademont Zaragoza, ya que cinco jugadoras, Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Carla Leite, Merritt Hempe y Nadia Fingall, más el técnico Carlos Cantero, aparecen en las listas de candidatos de los diferentes galardones que otorga la competición. Las votaciones se cerraron ya el pasado 29 de marzo.

Mariona Ortiz y Helena Pueyo optan al MVP de la temporada junto a Emma Meesseman, Iliana Rupert y Julie Allemand, del Fenerbahce, Valeriane Ayayi, del Praga, Kaila Charles, del Venezia, María Conde y Jessica Shepard, del Famila Schio, Murjanatu Musa y Leila Lacan, del Landes, Awak Kuier y Dorka Juhasz, del Galatasaray y Mariam Coulibaly, del Uni Girona.

Ortiz y Pueyo repiten como candidatas al equipo defensivo del año, listado donde se suma Carla Leite. El resto de jugadoras son Julie Allemand, Kayla McBride y Gabby Williams, del Fenerbahce, Pauline Astier, Maite Cazorla y Bridget Carleton, del Praga, Noemie Brochant, del Flammes Carolo, Kaila Charles e Ivana Dijkic, del Venezia, María Conde y Constanza Verona del Famila Schio, Klara Holm y Juste Jocyte del Uni Girona, Marina Johannes, Teja Oblak y Kamiah Smalls, del Galatasaray, Leila Lacan y Julie Wojta, del Landes, Reka Lelik, del DVTK, Tima Pouye, del Tango Bourges y Leticia Romero, del Valencia.

En el equipo ofensivo entran dos jugadoras más, Merritt Hempe y Nadia Fingall, que pugnan con Kayla Alexander, Leo Fiebich y Raquel Carrera, del Valencia, Valeriane Ayayi, Janelle Salaun y Emese Hof, del Praga, Mariam Coulibaly, del Girona, Lorela Cubaj, Stephanie Mavunga y Joyner Holmes, del Venezia, Kariata Diaby y Maeva Djaldi Tabdi, del Tango Bourges, Elizabeth Dixon, del Flammes Carolo, Laura Juskaite, del Mersin, Dorka Juhasz, Elizabeth Williams y Awak Kuier, del Galatasaray, Murjanatu Musa, del Landes, Emma Meesseman e Illiana Rupert, del Fenerbahce, y Jessica Shepard y Cecilia Zandalasini, del Famila Schio.

También están Mariona y Pueyo nominadas a jugadora defensiva del año junto a Pauline Astier, del Praga, Myriam Djekoundade y Leila Lacan, del Landes, Coline Franchelin, del Flammes Carolo, Laetitia Guapo, del Tango Bourges, Klara Holm, del Girona, Awak Kuier y Elizabeth Williams, del Galatasaray, Emma Meesseman, Gabby Williams e Iliana Rupert, del Fenerbahce, Mariella Santucci, del Venezia, y Constanza Verona, del Famila Schio.

Carla Leite es una de las ocho candidatas al 'Rising Star', o estrella en ascenso, junto a Elena Buenavida y Awa Fam, del Valencia, Emma Cechova, del Praga, Juste Jocyte, del Girona, Leila Lacan, del Landes, Dionne Madjo, del Flammes Carolo e Inés Pitarch-Granel, del Tango Bourges.

Y, por último, Carlos Cantero es también uno de los ocho candidatos a entrenador del año, una lista en la que figuran cinco españoles y, entre ellos, un aragonés: Víctor Lapeña, responsable del Famila Schio. Completan la lista Julie Barennes, del Landes, Martin Basta, del Praga, Roberto Íñiguez, del Girona, Andrea Mazzon, del Venezia, Miguel Méndez, del Fenerbahce, y Firat Okul, del Galatasaray.