La previa del Baskonia-Casademont Zaragoza: otra pesada piedra en el camino

Breve ha sido el desembarco del Casademont Zaragoza en la capital aragonesa entre partidos de Liga ACB. El conjunto rojillo jugó a domicilio el pasado domingo y, tan solo tres días después, afronta este miércoles una nueva salida para un encuentro, una vez más, vital para unos objetivos de salvación adquiridos a la fuerza. Los aragoneses se enfrentarán en una jornada de recuperación intersemanal al poderoso Baskonia, a las 20.30 horas, y lo harán sin tiempo para lamentaciones tras lo que fue una dura derrota en Tenerife (99-76) en su último encuentro que, pese a dejar algunos datos positivos, demostró que los fantasmas del equipo siguen muy vivos.

Y es que el Casademont lleva dos choques con una disimulada línea ascendente que, si bien da esperanzas para creer en el equipo y su permanencia en la categoría, deja sobre la mesa la duda de si esa mejoría es lo bastante rápida para llegar a tiempo a cubrir las urgencias de un Casademont que, a falta de 10 choques para el final de la temporada, está tan solo una victoria por encima del descenso.

Hace dos jornadas, el conjunto rojillo rompió una dinámica de ocho derrotas consecutivas al imponerse en el pabellón Príncipe Felipe al San Pablo Burgos, rival directo en la zona baja, con el mejor dato de triples del curso. En este sentido, corregir el deficiente tiro de tres del Casademont ha sido uno de los dos grandes retos que Joan Plaza se marcó a su llegada a los banquillos de la capital aragonesa. Ahí fue clave, con 7 de 9 en triples, Isaiah Washington, que se ha convertido en una pieza clave dentro de la plantilla del Casademont.

Varios jugadores del Casademont Zaragoza, durante el partido ante el San Pablo Burgos en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

De cara a este miércoles, aseguró el entrenador en la previa que todos los jugadores que llegaron con molestias al último enfrentamiento están del todo recuperados, con las únicas excepciones de Trae Bell-Haynes y su lesión de larga duración, y de Christ Koumadje, quien no ha podido ejercitarse tras el duelo del domingo. Aun así, confía el técnico en una puesta a punto al límite por parte del pívot para ayudar al equipo, al menos, con el reparto de minutos.

El otro objetivo marcado con rotulador rojo en la agenda del técnico, las victorias de balón, hubo que esperar hasta el pasado domingo para verlo razonablemente cumplido, ya que el equipo aragonés firmó en Tenerife su mejor número en esta estadística. Sin embargo, el equipo estuvo tosco en casi todos los demás aspectos del juego y regresó a casa con una derrota por 23 puntos.

Ahora, con apenas un par de entrenamientos para cambiar esa imagen y pulir imperfecciones, el Casademont Zaragoza visita a un rival todavía mejor posicionado y en un escenario casi inexpugnable. El Baskonia, cuarto en Liga con un balance de 16 victorias y 7 derrotas, solo ha caído en una ocasión en su pista, un dato que comparte únicamente con los líderes de la tabla: Real Madrid y Valencia. Por si fuera poco, el club vasco busca el lleno en el Buesa Arena con una oferta de entradas a 12 euros.