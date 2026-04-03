El Casademont U22 busca sellar la Final a Seis en Badalona

El Casademont Zaragoza U22 afronta este viernes (17:00 horas) un compromiso clave en la antepenúltima jornada de la segunda fase de la Liga U22, visitando al Joventut Badalona en el Olímpic. El conjunto rojillo tiene ante sí una oportunidad inmejorable para dar un paso definitivo hacia su gran objetivo de la temporada: asegurar su presencia en la Final a Seis y consolidar el excelente trabajo realizado durante toda la campaña.

El Casademont llega en una dinámica positiva tras lograr una importante victoria frente a un rival directo como Burgos, un triunfo que ha reforzado la confianza del grupo en este tramo decisivo. Con ese impulso, el equipo sabe que una nueva victoria este viernes tendría un premio mayúsculo: sellar matemáticamente su clasificación para la Final a Seis, evitando depender de otros resultados en las dos últimas jornadas.

Por su parte, Joventut encara el encuentro en una situación delicada. El conjunto catalán ocupa actualmente la última posición del grupo y lucha por evitar el descenso al grupo B, lo que le obliga a competir con máxima intensidad en cada partido. A pesar de su posición, se espera un rival exigente, especialmente en su pista, donde tratará de aferrarse a sus opciones de permanencia.