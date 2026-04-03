La previa del Araski-Casademont Zaragoza: picar piedra antes del glamour

El mazazo de la Copa de la Reina ya hay que mirarlo por el retrovisor, pero el mal sabor de boca que dejó la eliminación a manos del Valencia Basket todavía perdura. Para quitarlo, lo mejor es volver a jugar a baloncesto y el Casademont Zaragoza tendrá este sábado la primera oportunidad para ello. Ganar en la cancha del Araski no hará que se vaya del todo, pero debe ser el inicio de una reacción que deje a las de Cantero con las mejores sensaciones a las puertas de la Final Six de la Euroliga.

Antes de que llegue el evento del año, las aragonesas tienen que afrontar tres partidos en Liga que deben servir para amarrar y dejar atado, o casi atado, el primer puesto en la tabla antes de que comiencen los playoffs por el título. La importancia de lograr ese hito (que sería la primera vez que se consigue en la historia del club), ya se ha explicado muchas veces, que es asegurar el factor cancha y evitar tener que jugar la fase previa de la Euroliga. Por tanto, la motivación para estos tres choques ligueros debe ser máxima.

Después llegarán el Leganés y el Baxi Ferrol, pero primero tocar visitar a un Araski descansado (no jugó la Copa) y con muchas ganas de aprovecharse de un Casademont herido para lograr una victoria que sería un paso de gigante en su pelea por la salvación. A pesar de ello, el equipo zaragozano es ultrafavorito ante las vascas. Todo lo que no sea una victoria de las de Cantero será una sorpresa, pero por el momento en el que llega el encuentro no se puede dar nada por sentado y deberán igualar desde el minuto la intensidad del rival para no sufrir demasiado, algo bastante habitual cuando al Casademont le toca visitar el norte de España.

El Casademont, al completo

La parte positiva para el técnico madrileño es que podrá contar con sus doce jugadoras para el encuentro ante el combinado vasco. Al menos, la Copa de la Reina no dejó ningún problema físico y Carlos Cantero tendrá a su arsenal para enfrentarse a un Araski con jugadoras de calidad, pero con una plantilla y una rotación mucho más cortas. En condiciones normales, a las de Vitoria se les debería hacer largo el partido ante las aragonesas, pero la necesidad de triunfo para escapar de la quema y la oportunidad de conseguir una victoria de mucho mérito ante el poderoso Casademont pueden hacer que el asunto se iguale.

Eso es lo que intentarán mujeres consolidadas en la Liga Femenina Endesa como Noa Morro, Hill, Lahtinen, Toussaint o Mollenhauer. Tras tocar fondo ante el Leganés con uno de los marcadores más inesperados de toda lo que se lleva de competición (40-87), el Araski ha remontado el vuelo y superó al Joventut antes de caer con honor en la cancha del Estudiantes antes de la disputa de la Copa. Su no participación en el torneo, además de darle descanso, hace que las vascas lleven pensando dos semanas en este encuentro.

Por el contrario, para el Casademont Zaragoza va a ser uno más. Pero de la importancia de la victoria ya hemos hablado en el que va a ser el primero de tres choques que lo van a acercar o alejar al objetivo del primer puesto de la Liga. Luego vendrá el glamour de la Euroliga, pero ahora tocar picar piedra. Y es que lo primero nunca hubiera podido llegar sin lo segundo.