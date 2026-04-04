La crónica del Araski-Casademont Zaragoza: el zarpazo es casi definitivo (59-84)

Tras lo ocurrido este sábado, solo una hecatombe impediría que el Casademont Zaragoza no acabe la fase regular de la Liga Femenina Endesa. La victoria de las aragonesas ante el Araski, apabullando sin piedad tras un titubeante inicio, cumplió con el guion esperado, pero la sopresa llegó en Ferrol, donde el Girona fue derrotado y provocó que la distancia entre los dos primeros equipos de la tabla parezca ya insalvable viendo lo poquito que queda.

Había dos opciones tras el varapalo de la Copa de la Reina. Que el Casademont saliera enrabietado o que lo hiciera con dudas. Para desgracia aragonesa, pasó lo segundo. El primer cuarto de las de Cantero, para notorio enfado del técnico madrileño, fue flojísimo. Las zaragozanas salieron dormidas, algo que deseaba como agua de mayo un Araski que sabía a la perfección que sus pocas opciones de dar la sorpresa pasaban por que el Casademont estuviera lejos de su mejor versión.

Viendo que la primera parte del plan estaba ocurriendo, las vascas, lideradas por una gran Noa Morro, salieron como un huracán y pusieron un 10-4 que obligó a Cantero, aunque no le gusta, a pedir un tiempo muerto temprano. No surtió demasiado efecto porque las suyas siguieron con la caraja, pero cinco puntos de Mawuli frenaban la sangría. Y gracias a Dios el Araski comenzó a fallar cosas inexplicables debajo de la canasta. La calidad de las vitorianas es la que es, pero en intensidad estaban barriendo a las aragonesas.

Las de Cantero, sin embargo, solo necesitaron un chispazo en forma de 2+1 de Bankolé y un par de carreras de Leite para equilibrar el duelo y dejar el marcador en un 20-18 que era buenísimo para el Casademont y, para ser sinceros, algo injusto con lo que se había visto en el primer cuarto. Daba la sensación de que a poco que espabilaran a continuación las zaragozanas…

El vendaval del Casademont

Fue Helena Pueyo la que le dijo al Araski que, gracias por el esfuerzo, pero que se iba a quedar con las ganas. Con tres canastas seguidas (una de ellas un triple) la balear puso por primera vez al Casademont por delante (24-27). Un liderato en el marcador que ya no soltaría nunca. A Pueyo le cogió el testigo Carla Leite. La francesa no falló ningún tiro de los que intentó en la primera parte y permitió que las de Cantero, sin hacer tampoco nada del otro mundo, se fueran al descanso con un cómodo 31-38.

Si el primer cuarto del Casademont había sido malo, el segundo del Araski, que prácticamente anotó solo desde el tiro libre, fue peor. Pero el nivel de las plantillas hizo el resto porque mientras las aragonesas supieron aguantar el tipo en su mal momento, las vitorianas se desangraron en el suyo.

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Aún les quedaba un arreón a las locales, que llegaron a ponerse a solo tres, pero entre Helena Pueyo y Mawuli volvieron a devolver la tranquilidad en el luminoso con la barrera psicológica de los diez puntos. Entonces apareció Bankolé campando a sus anchas por la pista para doblar la renta y permitir al Casademont vivir un plácido final del partido, dos triples de Helena Oma incluidos, ante un Araski desfondado al que ya no le quedaban ni piernas ni fe para hacer cosquillas al gigante aragonés.

59-84. Final del partido

57-82- Queda un minuto

Otroooo de Omaaa. +25

Triiiiipleee Omaa

Todo controlado en Vitoria. 51-70. 8 para el final

Final del tercer cuarto. +17 para el Casademont

Rompeee el partido ahora Bankoléeeeee. 43-63. Brutal la francesa campando a sus anchas

Triiiiiipleeee Bankoléee

Qué bien Mawuli. Decisiva. 41-51. 4 para el final del tercer cuarto