Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Somos la peor defensa de la ACB"

Cansada está la afición del Casademont Zaragoza de palabras y cansado parece también Joan Plaza de ellas. Es el momento de actuar. Así lo dejó claro el técnico (aunque no es la primera vez ni la segunda que utiliza este discurso) en la previa del duelo que su equipo va a disputar este domingo ante el FC Barcelona. "Somos conscientes de que existe el potencial, pero hay que demostrarlo en la pista y con hechos desde el minuto uno", dijo el entrenador.

Lo normal ante los catalanes sería perder, pero que el duelo se juegue en el Felipe iguala algo las fuerzas, aunque este año el pabellón no está siendo el fortín que debiera. "Sabemos de la importancia de los partidos en casa. Tener el 30% de victorias en casa es sinónimo de descenso muchas veces", valoró Plaza. Para tener opciones de triunfo, el Casademont deberá mejorar mucho sus prestaciones defensivas. "Seguimos siendo la peor defensa de la ACB. El equipo tiene unos gestos y unos hábitos adquiridos.Tenemos que mejorar los automatismos, ser capaz de luchar por balones divididos, suplir carencias que tenga el equipo y ayudar en el rebote", analizó el catalán.

Pero deberá hacer más cosas bien el equipo aragonés. "Lo primero es sacarnos los miedos, el exceso de respeto quizás nos lleva a jugar una marcha menos. Hemos de jugar con un punto de descaro y un punto de agresividad y verticalidad, pero ya no porque sea Barcelona, sino porque ha de formar parte de nuestro ADN. Nos convertimos en el equipo más rápido jugando, pero hemos dejado de correr. Tenemos que ser un equipo que imprime un nivel alto de atrás a adelante y es lo que vamos a intentar imponer. Para ganar a un equipo como el Barcelona, no podemos hacer ningún tipo de regalos, no solo el porcentaje de tres, sino en las pérdidas", subrayó Plaza.

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En el apartado de nombres propios, el entrenador del Casademont explicó que DJ Stephens "no va a jugar el próximo mes, en el mejor de los escenarios". Hemos de repartir un poco los nuevos roles, porque Robinson podía jugar al cinco y ahora jugará casi exclusivamente en el cuatro. En el caso de Koumadje, tiene que tener una aportación mayor y está entrenando a un gran nivel. El cambio ha sido importante, pero aún no hemos sido capaces de hacer un buen partido y, sobre todo, hacerlo en constancia. El plan es que él vaya cogiendo esa responsabilidad que el equipo le demanda".