La jugadora del Casademont Zaragoza Carla Leite cambia de equipo en la WNBA

La WNBA tendrá dos nuevas franquicias la próxima temporada, Toronto Tempo y Portland Fire, y para que ambos equipos puedan empezar a formar sus plantillas la pasada madrugada se celebró el Draft de expansión, en el que ambos pudieron elegir hasta 12 jugadoras cada una. Posteriormente se celebrará el Draft para todas las franquicias a lo que se sumará la agencia libre para poder seguir fichando jugadoras.

Para realizar este Draft de expansión, cada uno de los 13 equipos que ya competían en la WNBA tuvo que presentar a la competición una lista con todas las jugadoras con contrato en vigor que formaban parte de su plantilla el último día de la temporada pasada. De esa lista, cada franquicia debía marcar a cinco como jugadoras protegidas, que no estarían disponibles para la elección de Portland y Toronto. Cada equipo podía perder a un máximo de dos jugadoras de esta forma.

Las Golden State Valkyries no marcaron como protegida a Carla Leite y Portland Fire aprovechó para elegir a la jugadora del Casademont Zaragoza en el tercer pick. Vanja Cernivec, la encargada de configurar la nueva plantilla de Portland, lo fue también del equipo de las Valkyries que eligieron asimismo a la base francesa en su Draft de expansión. Cernivec y el staff técnico llamaron a Leite tras la elección para darle la bienvenida.