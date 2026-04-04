La previa del Casademont Zaragoza-Barcelona: al menos honrad la camiseta

Decía Joan Plaza que si tenía que sacar a la pista a jugadores menos glamurosos aunque eso se lo llevara por delante, lo haría. Pues que lo haga. Porque la situación ya es tan límite que la cosa está como para no confiar en nadie y menos en los que te han traído hasta aquí. Como si tiene que salir al Príncipe Felipe medio equipo del U22. Da igual. Cualquier cosa antes de que se repita la caótica, bochornosa e indigna imagen que han dado los aragoneses en sus dos últimos partidos. Pero los que salgan a jugar este domingo ante el Barcelona (18.30 horas) que al menos honren la camiseta.

Tal como llega el Casademont a la cita ante los catalanes, pensar en una victoria se hace realmente complicado. De hecho, la esperanza está más en el mal momento que atraviesa el conjunto dirigido por Xavi Pascual que en las capacidades de los de Plaza. Por seguir buscando motivos para el optimismo, aunque sean ajenos a la realidad que atraviesa en la actualidad el equipo, el Barcelona se ha llevado más de uno y más de dos disgustos en sus últimas visitas a Zaragoza.

Pero esos antecedentes no servirán de nada si los aragoneses no han hecho en las últimas horas un propósito de enmienda que, primero, le tiene que servir para ponerse al mismo nivel de intensidad que sus rivales. Al triste, caótico y desganado Casademont que se está viendo le gana cualquiera y sin esforzarse demasiado. Si nada cambia, los azulgranas, aunque llegan con bajas, pasarán por encima del conjunto zaragozano. Pero, aunque sea más por fe que otra cosa, en algún momento se espera una reacción de un equipo que va derecho al abismo. No habría mejor día que este, ante uno de los grandes de la ACB, para ello.

Talento

Tiene armas el Casademont para inquietar al Barcelona, pero entre Plaza y los jugadores deben encontrar la manera de poner orden y baloncesto para poder exprimirlas lo máximo posible. De nada servirá que Wright-Foreman, Washington, Yusta muestren sus habilidades si no hay un plan detrás que les haga mejores. Porque, principalmente, los de Xavi Pascual, a talento individual, son superiores. Si el partido se convierte en un All-Star en el que las defensas brillen por su ausencia, el Casademont está perdido.

Por eso, si los aragoneses quieren primero competir y, segundo, tener alguna opción de victoria, tienen que empezar a ganarlo desde atrás. Si no, Punter, Brizuela, Clyburn o cualquiera de los jugadores del Barcelona se van a pasear por el Felipe. ¿Puede el Casademont ganar a los culés? Aunque difícil, seguramente puede. Si no lo consigue, por lo menos que demuestre que lo ha querido y que lo ha intentado. Que ya sería un paso viendo sus últimos despropósitos.