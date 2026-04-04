¿De la renovación de Helena Pueyo se sabe algo? Las notas del Araski-Casademont Zaragoza

Pueyo | 9 |

Sobrada. Partidazo de la balear, que mostró una tremenda suficiencia.

Mariona | 5 |

Escondida. Clásico día en el que la capitana sabe que no necesita dar su 100%.

Leite | 8 |

Clave. Aunque se le vio con algún problema físico, fue decisiva en la primera parte.

Flores | 7 |

Guerrera. Buen partido de la catalana en un día en el que jugó más que Mariona

Mawuli | 8 |

Notable. Muy importante la nipona, sabiendo sacar ventajas a sus defensoras. Máxima anotadora con 15.

Oma | 7 |

Tiradora. No se lo piensa cuando tiene hueco. La que tuvo, retuvo. Dos triples.

Vorackova | 5 |

Tímida. Un poco como Mariona. La de ayer no era su guerra. Con la calma.

Bankolé | 8 |

Huracán. Era un día para que apareciera y así lo hizo. Gran choque de la francesa, que desborda intensidad.

Fingall | 5 |

Cumplidora. Aprobó como siempre, pero quizá ha perdido algo de brillo.

Hempe | 5 |

Desconectada. Otra que tampoco se desfondó. Al trantrán la americana.

Gueye | 5 |

Limitada. Pocos minutos para la francesa, que pasó sin pena ni gloria por Vitoria.

Hermosa | 6 |

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Casera. Jugaba en su ciudad y Cantero la premió con minutos. 6 puntos para ella.