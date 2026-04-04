Casademont Zaragoza
¿De la renovación de Helena Pueyo se sabe algo? Las notas del Araski-Casademont Zaragoza
Las jugadoras del equipo aragonés no necesitaron apretar el acelerador para imponerse con claridad en Vitoria
Pueyo | 9 |
Sobrada. Partidazo de la balear, que mostró una tremenda suficiencia.
Mariona | 5 |
Escondida. Clásico día en el que la capitana sabe que no necesita dar su 100%.
Leite | 8 |
Clave. Aunque se le vio con algún problema físico, fue decisiva en la primera parte.
Flores | 7 |
Guerrera. Buen partido de la catalana en un día en el que jugó más que Mariona
Mawuli | 8 |
Notable. Muy importante la nipona, sabiendo sacar ventajas a sus defensoras. Máxima anotadora con 15.
Oma | 7 |
Tiradora. No se lo piensa cuando tiene hueco. La que tuvo, retuvo. Dos triples.
Vorackova | 5 |
Tímida. Un poco como Mariona. La de ayer no era su guerra. Con la calma.
Bankolé | 8 |
Huracán. Era un día para que apareciera y así lo hizo. Gran choque de la francesa, que desborda intensidad.
Fingall | 5 |
Cumplidora. Aprobó como siempre, pero quizá ha perdido algo de brillo.
Hempe | 5 |
Desconectada. Otra que tampoco se desfondó. Al trantrán la americana.
Gueye | 5 |
Limitada. Pocos minutos para la francesa, que pasó sin pena ni gloria por Vitoria.
Hermosa | 6 |
Casera. Jugaba en su ciudad y Cantero la premió con minutos. 6 puntos para ella.
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