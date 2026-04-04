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¿De la renovación de Helena Pueyo se sabe algo? Las notas del Araski-Casademont Zaragoza

Las jugadoras del equipo aragonés no necesitaron apretar el acelerador para imponerse con claridad en Vitoria

Helena Pueyo busca un pase durante el duelo en Vitoria entre el Casademont y el Araski

Helena Pueyo busca un pase durante el duelo en Vitoria entre el Casademont y el Araski / Casademont Zaragoza

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Pueyo | 9 |

Sobrada. Partidazo de la balear, que mostró una tremenda suficiencia.

Mariona | 5 |

Escondida. Clásico día en el que la capitana sabe que no necesita dar su 100%.

Leite | 8 |

Clave. Aunque se le vio con algún problema físico, fue decisiva en la primera parte.

Flores | 7 |

Guerrera. Buen partido de la catalana en un día en el que jugó más que Mariona

Mawuli | 8 |

Notable. Muy importante la nipona, sabiendo sacar ventajas a sus defensoras. Máxima anotadora con 15.

Oma | 7 |

Tiradora. No se lo piensa cuando tiene hueco. La que tuvo, retuvo. Dos triples.

Vorackova | 5 |

Tímida. Un poco como Mariona. La de ayer no era su guerra. Con la calma.

Bankolé | 8 |

Huracán. Era un día para que apareciera y así lo hizo. Gran choque de la francesa, que desborda intensidad.

Fingall | 5 |

Cumplidora. Aprobó como siempre, pero quizá ha perdido algo de brillo.

Hempe | 5 |

Desconectada. Otra que tampoco se desfondó. Al trantrán la americana.

Gueye | 5 |

Limitada. Pocos minutos para la francesa, que pasó sin pena ni gloria por Vitoria.

Hermosa | 6 |

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Casera. Jugaba en su ciudad y Cantero la premió con minutos. 6 puntos para ella.

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