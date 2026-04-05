El Casademont U22 busca asegurarse la Final Six ante el exigente Real Madrid
El equipo aragonés afronta su último partido en casa queriendo repetir victoria ante el conjunto blanco
El Casademont Zaragoza U22 afronta este lunes a las 19.00 horas en el Siglo XXI su último partido en casa y el penúltimo de la temporada regular frente al Real Madrid en un partido que puede suponer la clasificación directa para la Final Six sin tener que pasar por el Play In.
El equipo aragonés es tercero en la clasificación y tiene una victoria de ventaja con respecto al Gran Canaria y el Burgos Grupo de Santiago, que ya han jugado esta jornada, por lo que un triunfo cerraría definitivamente el tercer puesto del Casademont y, por tanto, la presencia directa en la Final Six.
El conjunto dirigido por Jorge Serna viene de perder contra el Joventut en Badalona y se mide a un Real Madrid que suma diez victorias seguidas y que, en caso de triunfo, se colocaría como líder en solitario de la Liga U por delante del Barça. Pese a la dificultad del partido y el rival, el Casademont apela al encuentro de la primera fase, cuando fue capaz de imponerse en el Siglo XXI por 87-72.
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