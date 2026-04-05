Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "No nos hemos rendido"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, destacó este domingo que su equipo no se rindió en el disputado partido de la Liga Endesa que jugó contra el Barça, en el que los rojillos cayeron en casa por 86-92. "No nos hemos rendido", subrayó Plaza en la rueda de prensa posterior a un duelo en el que el conjunto aragonés compitió contra un adversario "que ha tenido que hacer jugar muchos minutos" a efectivos que tendrán que enfrentarse el martes al Panathinaikos en competición europea.

Para el técnico, lo visto en el encuentro ha de ser "la línea básica" que el Casademont debe ofrecer siempre, tanto en casa como fuera, "sea el rival que sea". Plaza señaló que este domingo se midieron con jugadores de "gran calidad" y "muy difíciles de defender", y dijo que el partido se decidió "por detalles" y el "exceso de deseo" de los rojillos en lances como los robos de balón o al tratar de romper la defensa.

Además, Plaza ha destacado la mejoría del conjunto zaragozano en las pérdidas de balón, ocho en total, en porcentaje de triples y en velocidad de transición, aspecto en el que su equipo avanza "a marchas forzadas". "¿Es suficiente? No, hemos de ganar. Ya sé que lo único que nos vale es ganar y en esa línea vamos a afrontar el siguiente partido", aseguró.