Así queda el Casademont Zaragoza en la clasificación de la Liga ACB

El Casademont Zaragoza no ha podido superar al Barça aunque ha estado en partido hasta el final, compitiendo y con opciones. Finalmente, el conjunto de Joan Plaza ha caído por 86-92, así que se queda con siete triunfos después de 26 partidos jugados. El equipo aragonés ha disputado un encuentro más que sus rivales ya que adelantó la jornada frente al Bilbao Basket, que saldó con derrota.

Además, el Recoltas San Pablo Burgos se llevó ayer un duelo directo de necesitados en la pista del Gran Canaria (95-109), el Andorra ha dado un susto al Real Madrid en la primera parte pero ha acabado cayendo por 97-90 y el Granada no pudo sumar ante el Girona (84-91).

De esta manera la pelea por la salvación se aprieta más que nunca. Con el Granada como colista destacado con tan solo tres triunfos, el Andorra ocupa el otro puesto de descenso con seis victorias en su haber. Y a continuación el Casademont Zaragoza, el San Pablo Burgos y el Gran Canaria empatan a siete triunfos. Hiopos Lleida y Baxi Manresa respiran con nueve victorias.

El conjunto aragonés es decimosexto cuando le quedan ocho jornadas por disputar. El Casademont tiene el averaje ganado con el Burgos, único equipo al que ha superado en los dos partidos de Liga y tiene pendiente el segundo duelo con el Gran Canaria, al que venció en la primera vuelta por 95-84.

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