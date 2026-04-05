Santi Yusta es más capitán que nunca y Bojan Dubljevic resucita: las notas del Casademont Zaragoza-Barcelona

Yusta | 10 |

Líder. Su segunda parte es lo mejor que ha hecho en muchos meses el capitán.

Spissu | 5 |

Esforzado. Sigue sin estar a un buen nivel, pero se le vio con una actitud distinta.

Wright-Foreman | 5 |

Solitario. Anota sus puntos, pero no acaba de entrar en la dinámica del equipo.

Washington | - |

Señalado. Casi no jugó. 4 minutos. A Plaza está claro que no le convence.

Rodríguez | 7 |

Guerrero. Se reencontró consigo mismo. Clave en la reacción del Casademont.

González | 6 |

Acertado. 8 puntos para él. Cumplió bien con su habitual función.

Robinson | 5 |

Tapado. No lo hace mal, pero un jugador de su categoría debería asumir más.

Jaime | 5 |

Titular. Plaza le dio la alternativa, pero no brilló mucho a pesar de intentarlo.

Dubljevic | 9 |

Resucitado. Pareció el de hace 10 años. Si sigue así, la salvación se acercará.

Koumadje | 0 |

Perdido. Jugó cuatro minutos que fueron un horror y ya no salió más a pista.

Traoré | - |

Banquillo. Esta vez el africano no tuvo la oportunidad de saltar a la pista.

Savkov | - |

Convocado. El ruso del U22 fue el elegido para completar la lista.