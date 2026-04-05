Casademont Zaragoza
Santi Yusta es más capitán que nunca y Bojan Dubljevic resucita: las notas del Casademont Zaragoza-Barcelona
Buena parte de la plantilla del equipo aragonés se reconcilia con el Felipe a pesar de la derrota
Yusta | 10 |
Líder. Su segunda parte es lo mejor que ha hecho en muchos meses el capitán.
Spissu | 5 |
Esforzado. Sigue sin estar a un buen nivel, pero se le vio con una actitud distinta.
Wright-Foreman | 5 |
Solitario. Anota sus puntos, pero no acaba de entrar en la dinámica del equipo.
Washington | - |
Señalado. Casi no jugó. 4 minutos. A Plaza está claro que no le convence.
Rodríguez | 7 |
Guerrero. Se reencontró consigo mismo. Clave en la reacción del Casademont.
González | 6 |
Acertado. 8 puntos para él. Cumplió bien con su habitual función.
Robinson | 5 |
Tapado. No lo hace mal, pero un jugador de su categoría debería asumir más.
Jaime | 5 |
Titular. Plaza le dio la alternativa, pero no brilló mucho a pesar de intentarlo.
Dubljevic | 9 |
Resucitado. Pareció el de hace 10 años. Si sigue así, la salvación se acercará.
Koumadje | 0 |
Perdido. Jugó cuatro minutos que fueron un horror y ya no salió más a pista.
Traoré | - |
Banquillo. Esta vez el africano no tuvo la oportunidad de saltar a la pista.
Savkov | - |
Convocado. El ruso del U22 fue el elegido para completar la lista.
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