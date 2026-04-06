El Casademont U22 se asegura la ‘Final Six’ tras ganar al Real Madrid (63-55)

El Casademont Zaragoza U22 obtuvo ante el Real Madrid una de esas victorias que valen doble. Primero, por vencer a un Real Madrid que, si ganaba, se ponía líder en solitario de la Liga U (63-55). Y segundo porque el conjunto aragonés se aseguró ser tercero de forma matemática y, por lo tanto, accederá directamente a los cuartos de final de la Final Six sin tener que pasar por el Play In.

La primera parte estuvo lejos de ser una oda al baloncesto, con muchas imprecisiones, pérdidas y una anotación muy pobre de ambos conjuntos. Las defensas estuvieron certeras, pero sobre todo el duelo estuvo marcado por los errores en el ataque. La puntuación del primer cuarto, un exiguo 11-7, fue una muestra muy clara del comienzo del encuentro.

En el segundo cuarto, el Real Madrid mejoró, encontrando sobre todo pasillos interiores con Izan Almansa, y un parcial de 3-13 en cinco minutos le puso diez puntos por encima pese a los dos tiempos muertos de Jorge Serna. Carlos Alías empezó la remontada y el Casademont terminó con un positivo 9-1 de parcial para marcharse al descanso vivo de nuevo en el partido y a solo dos puntos del Real Madrid (23-25).

El intercambio de triples y la mejoría de acierto fue un oasis en el tercer cuarto, pero la igualdad se mantenía en el marcador hasta que Álex Moreno y Cativiela lideraron un arreón zaragozano (42-36), respondido inmediatamente por el Real Madrid para volver a neutralizar la ventaja a falta de un cuarto (44-44).

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De nuevo volvieron ambos conjuntos a las andadas, con un parcial de 4-5 en los cinco primeros minutos. Pero dos libres de Almansa fallados, un triple de Cativiela desde la esquina, otra de Faye en una contra, otros dos tiros libres marrados por Diarra y dos lanzamientos desde la personal de Traoré pusieron un +9 parcial para el Casademont que fue definitivo, certificando el tercer puesto.