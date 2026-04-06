Las cuentas del Casademont Zaragoza para ser campeón de la Liga regular: puede conseguirlo esta misma semana

El Casademont Zaragoza continúa con paso firme en la Liga Femenina Endesa. El equipo de Carlos Cantero tampoco falló en su visita al Araski este sábado y sumó su vigesimotercera victoria del curso (59-84) en 26 partidos disputados. Además, la derrota inesperada del Spar Girona en la pista del Baxi Ferrol (75-67) le permitió tomar una ventaja más que interesante al frente de la clasificación.

Ahora las aragonesas tienen dos triunfos de ventaja sobre el Girona, al que además tienen el averaje ganado al haberse impuesto en los dos partidos de la fase regular, 77-72 en el Príncipe Felipe y 78-81 en Fontajau. Y todo esto cuando tan solo quedan cuatro jornadas de la fase regular, lo que acerca al conjunto de Carlos Cantero a uno de sus grandes objetivos de la temporada, ser campeón de la fase regular.

Un objetivo que tiene un premio muy suculento, nada menos que la clasificación directa para la fase de grupos de la Euroliga, sin pasar por la fase previa como le ha sucedido este último curso al Casademont Zaragoza. Según las bases de competición de la FEB, el orden de clasificación para las competiciones internacionales es el siguiente: primero,el campeón de Liga, segundo, el campeón de la fase regular, tercero el subcampeón de Liga, cuarto el campeón de Copa y, a partir de ahí, según el orden en la Liga regular.

Habitualmente la Federación Española de Baloncesto cuenta con dos plazas directas para la Euroliga y una tercera que debe pasar por la fase previa, por lo que conseguir el billete como campeón de la fase regular evitaría al Casademont Zaragoza sustos como el que se llevó este curso en Brno.

Con tan solo cuatro jornadas por disputarse, el conjunto aragonés lo tiene más cerca que nunca. Con dos triunfos más el averaje de ventaja sobre el segundo clasificado, en este caso el Spar Girona, las cuentas para las jugadoras que dirige Carlos Cantero no pueden ser más sencillas: debe ganar dos de los cuatro encuentro que le restan para asegurarse el título de campeón de la fase regular.

Tan cerca lo tiene, que puede conseguirlo esta misma semana. Porque la Liga Femenina Endesa acelera para cerrar la fase regular este mismo mes de abril y comenzar los playoffs en mayo. El Casademont Zaragoza afronta una doble jornada, el miércoles recibe al Leganés, que se está jugando el playoff, en el Príncipe Felipe (20.00) y el sábado visita al Baxi Ferrol (19.00), también en pugna por entrar entre los ocho primeros.

En caso de ganar ambos encuentros, será primero de la fase regular haga lo que haga el Girona. Claro que puede bastarle incluso con uno siempre y cuando el conjunto de Roberto Íñiguez no consiga ganar ganar su partido, así que el Casademont Zaragoza podría también certificar su primer puesto este mismo miércoles.

Después de estas dos jornadas el bloque aragonés hará un paréntesis para afrontar la cita más esperada del año, la Final Six de la Euroliga, que se celebra del 15 al 19 de abril en el Príncipe Felipe. A continuación, el Casademont retomará la Liga el día de Aragón, el 23 de abril, para visitar al Estudiantes y la cerrará dos días después, el 25, ante el Cadí La Seu en el Príncipe Felipe.

Por su parte, el Spar Girona recibe el miércoles al Estudiantes en Fontajau y visita el domingo al Durán Maquinaria Ensino antes de afrontar también la Final Six de la Euroliga. Tras la misma le quedará recibir al Hozono Global Jairis el 22 de abril y terminará en el Gasca frente al IDK Euskotren el 25 de abril.