Casademont Zaragoza
Las jugadoras y jugadores del Casademont Zaragoza firmarán autógrafos este martes en la inauguración de la tienda del club
Será en El Corte Inglés de Puerto Venecia a partir de las 16.30 horas
El Casademont Zaragoza, aprovechando la inauguración de su nueva tienda, ha preparado para este martes, 7 de abril, una jornada en las que jugadores y jugadoras y afición estarán más cerca que nunca. Representantes de ambas plantillas firmarán autógrafos en Puerto Venecia a partir de las 16.30 horas.
Sera en El Corte Inglés del centro comercial de la capital aragonesa, en la planta de Deportes. Ahí, se va a habilitar un espacio en el que todo el que quiera podrá, a partir de ahora, comprar los productos oficiales del Casademont Zaragoza. Una tarde diferente en la que la Marea Roja podrá dar ánimos a los dos equipos antes de los difíciles retos a los que se enfrentarán en las próximas semanas.
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