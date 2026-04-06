Las jugadoras y jugadores del Casademont Zaragoza firmarán autógrafos este martes en la inauguración de la tienda del club

El Casademont Zaragoza, aprovechando la inauguración de su nueva tienda, ha preparado para este martes, 7 de abril, una jornada en las que jugadores y jugadoras y afición estarán más cerca que nunca. Representantes de ambas plantillas firmarán autógrafos en Puerto Venecia a partir de las 16.30 horas.

Sera en El Corte Inglés del centro comercial de la capital aragonesa, en la planta de Deportes. Ahí, se va a habilitar un espacio en el que todo el que quiera podrá, a partir de ahora, comprar los productos oficiales del Casademont Zaragoza. Una tarde diferente en la que la Marea Roja podrá dar ánimos a los dos equipos antes de los difíciles retos a los que se enfrentarán en las próximas semanas.