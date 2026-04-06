El ser o no ser del Casademont Zaragoza en la ACB: así será su mes de emociones fuertes

Aunque mejoró su imagen ante el Barcelona, el Casademont Zaragoza volvió a perder en una jornada en la que ha visto como el San Pablo Burgos de Fisac le ha adelantado en la clasificación de la ACB tras su triunfo ante el Gran Canaria. De esta manera, los aragoneses se quedan en la posición 16ª de la tabla, la que marca el descenso, con ya solo el MoraBanc Andorra y el Covirán Granada por detrás, los dos equipos que bajarían ahora mismo a Primera FEB.

Y casi es para dar las gracias. Porque parece increíble que el conjunto zaragozano esté fuera de la quema después de su trágica racha de resultados en la que solo ha podido ganar uno de sus últimos doce partidos en la Liga Endesa. Eso sí, no puede seguir sin ganar el Casademont porque si no lo hace, una semana u otra acabará cayendo al abismo. Al menos, ahora a los de Plaza, tras enfrentarse de manera consecutiva al Tenerife, al Baskonia y al Barcelona, les da un respiro. O no. Según se mire. Porque los aragoneses afrontan ahora un mes en el que se jugarán vivir o morir con cuatro partidos ante equipos de la parte baja de la tabla y la mayoría rivales directos.

Serán días en los que ya no se pueden poner excusas. Ni la adaptación de Plaza al equipo ni la de los jugadores a los sistemas del nuevo técnico. Nada. Ganar o ganar. Porque de lo contrario, el Casademont se puede meter en un pozo del que será muy complicado salir ya en la recta final de la competición. El primer partido, el próximo sábado en el Príncipe Felipe, ante el Hiopos Lleida será quizá el más importante. Los catalanes se encuentran dos victorias por encima de los zaragozanos en la tabla y una victoria, además de restar una para el objetivo, sería importante, por un lado, para meterlos a ellos en problemas y, por otro, para aumentar la confianza del equipo y elevar la moral de un grupo que ahora mismo necesita alegrías como el comer.

El camino del Casademont

Y es que además, si no se ganara, el siguiente duelo adquiría tintes dramáticos. El Casademont viajará a las islas para medirse a un Gran Canaria en crisis en un duelo entre dos equipos que no estaban diseñados para pelear por la salvación. Pero ahí están. Un enfrentamiento en el que el que acabe mordiendo el polvo quedará muy tocado. Será entonces, en el ecuador del mes decisivo, momento para hacer balance y ver cómo avanzan las cosas en la carrera por evitar el descenso.

La siguiente semana llegará cita con el mejor clasificado en esta serie de cuatro partidos: el Girona. Lo más probable es que a ese partido los catalanes lleguen sin demasiado en juego, con la permanencia ya asegurada y los primeros ocho puestos de la tabla algo lejos. Esa no presión clasificatoria podría favorecer a los zaragozanos, aunque ese factor es siempre un arma de doble filo.

El último partido de esta serie de trascendentales enfrentamientos sería ante el colista Granada, que lo normal es que llegara al Príncipe Felipe si no descendido matemáticamente, al menos sí virtualmente. Si no se gana ese choque, apaga y vámonos. Aunque incluso consiguiendo esa victoria, no sería un botín suficiente para huir del pozo si en los anteriores no se hubiera amarrado algún triunfo más en lo que va a ser el tramo clave de la competición en el que el Casademont se jugara su ser o no ser en la ACB.