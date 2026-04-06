Ya es oficial: las selecciones de baloncesto volverán a Zaragoza y... ¿Aday Mara al Príncipe Felipe?

Las selecciones masculina y femenina de España de baloncesto harán parada el próximo verano en Zaragoza. Además, lo harán a la vez. Tal y como adelantó este diario, la capital aragonesa y el Príncipe Felipe recibirán el último fin de semana de agosto a los dos combinados nacionales en una cita que puede protagonizar un regreso con morbo: el de Aday Mara.

"Esperemos que podamos ver alguna cara más conocida y muy vinculada aquí con la tierra", insinuó en la presentación del evento Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto en clara referencia al gigante aragonés que está haciendo historia en Estados Unidos. Todavía no se sabe cuál será el rival de España en lo que será un encuentro de las Ventanas para la clasificación del Mundial 2027, aunque todo apunta que saldrá de la terna entre Montenegro, Grecia o Portugal.

"Zaragoza es ciudad de baloncesto. Y cuando te reciben tan bien, se agradece. Quiero poner en valor lo que presentamos hoy. No se da casi nunca que las dos selecciones estén en una misma ciudad", apuntó Aguilar. La selección femenina, en la que lo lógico sería ver las caras de Mariona Ortiz y de Helena Pueyo, jugarán en el Príncipe Felipe un triangular con China y Mali que será su última prueba antes de viajar a Alemania para disputar el Mundial.

"Un lujo"

En la presentación, además de Elisa Aguilar, también estuvieron Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, Cristina García, Directora de Deporte del Gobierno de Aragón, y José Miguel Sierra, presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto y vicepresidente de la FEB. "Es un lujo tener el mejor baloncesto y nos permite tener una mejor proyección exterior de la ciudad. Lo vamos a tener ahora con la Final Six de la Euroliga y en agosto con las dos selecciones", dijo Natalia Chueca.

Por su parte, Cristina García recordó que "cuando la selección de baloncesto llama a Zaragoza, la ciudad siempre responde. El Príncipe Felipe es el escenario perfecto para este tipo de eventos". Por último, Sierra subrayó que "entre todos hemos conseguido que Zaragoza sea el centro neurálgico del baloncesto español" y apuntó que también Utebo y Calatayud acogerán este verano a las categorías inferiores de España.