Carla Leite, del Casademont Zaragoza, una de las tres finalistas a Estrella Emergente de la Euroliga

La Final Six de la Euroliga está a la vuelta de la esquina. En una semana comenzará uno de los mayores eventos de la historia del baloncesto femenino con más de 10.000 abonos vendidos en el Príncipe Felipe y en once días se conocerá al equipo que sucede al Praga como campeón de la Euroliga 2025-26. También se entregarán los galardones a las mejores jugadoras y mejor entrenador del curso en una gala que se celebrará en la capital aragonesa el sábado 18 de abril.

El Casademont Zaragoza será muy protagonista, tanto en la pista como fuera de ella. Dentro, el conjunto de Carlos Cantero disputará la primera fase final del mejor torneo del continente en su historia y lo hará acompañado de miles de aficionados en las gradas. Fuera, tiene a cinco jugadoras y al propio técnico nominados en diferentes categorías de los premios que concede el torneo.

Carla Leite es una de las tres finalistas al premio Rising Star (Estrella Emergente), que reconoce a la joven con mayor proyección e impacto en la competición. Junto a la francesa del Casademont son finalistas Juste Jocyte, del Spar Girona, y Leila Lacan, del Basket Landes. Son las que han ocupado los tres primeros puestos en la votación realizada por los entrenadores, jugadoras, medios de comunicación seleccionados y aficionados de la Euroliga Femenina.

"Leite también ha sido clave para que el Casademont Zaragoza diera un paso histórico al conseguir su primera plaza en casa. Esta temporada, los jugadores nacidos en 2004 o después podían optar al premio", destaca la propia competición en su web. Carla Leite fue la MVP de la Eurocup la temporada pasada, guiando al Villeneuve d'Ascq hasta el título.

La base francesa de 21 años ha debutado este curso en la Euroliga promediando 10,3 puntos, 1,4 rebotes y 2,8 asistencias para 8,4 de valoración en los 21,8 minutos de promedio que ha disputado.