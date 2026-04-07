Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Mariona se ha puesto enferma, lo conveniente es que descanse"

Aunque es inevitable pensar ya en la Final Six, que llega en ocho días, el Casademont Zaragoza afronta un importante reto en una semana con doble partido: asegurar el primer puesto de la Liga regular y obtener así un billete directo a la Euroliga de la próxima temporada. El conjunto aragonés depende de sí mismo, lo conseguirá pase lo que pase ganando dos de los cuatro partidos que le quedan, el primero este miércoles ante el Leganés (20.00).

Carlos Cantero ha hablado de la importancia de ese reto en la previa del duelo, no sin antes reconocer que ya hace tiempo que piensan en la fase final de la Euroliga. "Pensar en la semana que viene hace mucho tiempo que lo hacemos, pero estamos muy focalizados en estos dos partidos. Especialmente en el de mañana; todo es un pasito más hacia el nuevo objetivo que nos hemos ganado y podemos cerrar matemáticamente ese objetivo esta semana, pues vamos a por ello", ha dicho el madrileño.

Cantero ha valorado la importancia de conseguir el primer puesto de la Liga regular, no solo por el premio de la Euroliga sino por lo que significa de regularidad, constancia y consolidación durante toda una temporada. "Será un chute de confianza si lo logramos esta semana; más allá de certificar ser campeonas de la Liga regular, es llegar al miércoles con las buenas sensaciones que te da ganar. Si fuera fútbol seríamos campeonas, es el premio más difícil. Te da derecho a jugar la Euroliga sin clasificación, es un objetivo que consigues tras treinta jornadas, tienes que estar muy bien desde el día uno hasta el 30. Aquí llevamos desde la jornada 1, no hay un trofeo, pero el premio es muy grande, más que si ganas la Copa de la Reina. Es para estar orgulloso de ese resultado, indica la temporada que has hecho durante 30 jornadas", ha enumerado el técnico.

El Casademont tendrá una baja de última hora, aunque sí podrá contar con Carla Leite. "Esta semana está completamente normal, no tiene ningún problema. Hoy Mariona se ha puesto enferma, no puede asistir al entrenamiento y lo conveniente es que descanse", ha explicado.

Sobre el rival, ha destacado su buen trabajo y su crecimiento durante el curso. "Demuestra que es mejor mantener un bloque que funciona; es un ejemplo de que es mejor ir poco a poco. Está equilibrado en cómo está hecho. Han ido de menos a más. Jugamos en la jornada 2 y ganamos fácil, pero está en un momento de la temporada en el que se está jugando entrar en el playoff", ha señalado.