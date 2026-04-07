El Casademont Zaragoza felicita a Aday Mara tras ganar la NCAA: "¡Felicidades Aday!"

Aday Mara ha hecho historia esta madrugada. El aragonés no es solo el primer jugador de la comunidad sino también el primer español que conquista el título universitario de Estados Unidos, y lo ha hecho además siendo una pieza clave del equipo, con protagonismo durante toda la temporada, creciendo jornada a jornada y escalando puestos en las predicciones del Draft de la NBA.

El pívot zaragozano lo ha logrado en su tercera campaña en Estados Unidos, después de dos años en UCLA donde su técnico allí, Mick Cronin, le hizo perder el tiempo y desaprovechó a un jugador de su talento al no confiar en él, y tres años después de una salida todavía no resuelta del Casademont Zaragoza. El club aragonés le reclama la cláusula de rescisión que Mara tenía firmado hasta 2027.

Tras dar sus primeros pasos en el Basket Lupus y en El Olivar, Mara completó su formación en el Casademont Zaragoza, con el que llegó hasta el equipo ACB dejando ya buenas actuaciones en la mejor Liga de Europa. El club ha felicitado a su exjugador esta misma madrugada, tras proclamarse campeón de la NCAA.

"¡Felicidades Aday! El pívot, que debutó con el equipo ACB tras formarse en nuestras categorías inferiores, se ha convertido en el primer jugador español de la historia en conquistar el Campeonato de la NCAA", ha escrito el Casademont Zaragoza en su cuenta de X.

Por supuesto, no ha sido la única felicitación. El Consejo Superior de Deportes también se ha sumado con un mensaje en sus redes sociales: "Aday Mara asciende a la cima del baloncesto universitario de los Estados Unidos. El jugador español, incluido en el quinteto ideal de la Final Four, ha conquistado el título con Michigan. ¡Enhorabuena", ha escrito.

La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón, también ha estado muy pendiente del aragonés: "Una noche para recordar. Aday Mara se ha proclamado campeón de la liga universitaria de baloncesto de Estados Unidos, desempeñando un papel clave con Michigan. Su liderazgo y talento le han concedido un lugar en el quinteto ideal de la Final Four. ¡Orgullo!"

También lo ha hecho la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca: "Enhorabuena al zaragozano Aday Mara, por hacer historia en la #NCAA con Michigan. Primer español en lograrlo y además en el quinteto ideal del torneo. Ejemplo de talento, esfuerzo y futuro brillante", ha escrito la primera edil de la ciudad.

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, tampoco ha dejado pasar la oportunidad: "¡Y lo hizo! El aragonés Aday Mara hace historia y se convierte en el primer español en ganar la NCAA. ¡¡Enhorabuena!!", ha escrito a primera hora de la mañana.