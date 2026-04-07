El Casademont Zaragoza ya tiene su propia tienda: "Reforzando el vínculo con la ciudad y su afición"

Desde este martes, los aficionados al baloncesto podrán encontrar el nuevo córner de Casademont Zaragoza en la planta 4 de El Corte Inglés de Puerto Venecia, uno de los principales enclaves comerciales de la ciudad. Se trata de la primera tienda del club alejada tanto de las oficinas como de las tiendas oficiales habilitados en días de partido en el Pabellón Príncipe Felipe.

"Un paso más en la consolidación de la marca Casademont Zaragoza y en su objetivo de acercarse todavía más a la ‘marea roja’. El nuevo córner ofrecerá a los seguidores una amplia gama de productos oficiales del club, facilitando el acceso a las equipaciones oficiales, productos de merchandising, etcétera", informa el propio club.

La puesta de largo del espacio ha tenido lugar en la tarde de este martes. Los aficionados han podido conocer primero a Carla Leite y Merritt Hempe y después a Bojan Dubljevic y Miguel González, que han estado una hora cada pareja, desde las 16.30 hasta las 18.30, firmando autógrafos en la misma tienda.

Con esta apertura, el Casademont Zaragoza continúa reforzando su vínculo con la ciudad y su afición, dando un paso adelante en su crecimiento y en la generación de nuevas experiencias para todos los seguidores rojillos.