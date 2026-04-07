Santi Yusta, capitán del Casademont Zaragoza: "Jugando como contra el Barça nos va a ir bien"

Pese a la derrota contra el Barça en el Príncipe Felipe, el Casademont Zaragoza ofreció una imagen muy distinta a la de los dos encuentros anteriores contra La Laguna Tenerife y Kosner Baskonia. Y esa es la línea a seguir para Santi Yusta de cara a lograr la permanencia un año más en la Liga Endesa: "Estamos con la tensión de estar abajo y de tener que conseguir victorias, pero contra el Barça demostramos un poco más de energía y de querer y jugando como jugamos creo que nos va a ir bien", valoró este martes tras el entrenamiento.

El calendario ahora le da al Casademont una oportunidad única para salir del hoyo, con cuatro duelos ante rivales directos por la permanencia, comenzando por el Hiopos Lleida, un duelo "crucial" para Yusta, y siguiendo con el Gran Canaria. "Son dos partidos muy importantes, son finales, pero jugando así tendremos muchas posibilidades", afirmó.

De todos modos, el madrileño no quiere echar cuentas ni pensar en cuántas victorias serán necesarias para salvarse: "La parte de abajo está muy igualada, pero solo estamos pensando en el Lleida ahora mismo y ya está. Vamos partido a partido", dijo.

El alero habló de un "cambio de mentalidad" ante el Barça y que en los encuentros anteriores "no salimos bien, no estábamos concentrados y quizá la energía no era la que tenía que ser y eso se contagia", y además restó importancia a las palabras de Joan Plaza en las que dijo, tras perder ante el Baskonia, que iba a poner a jugadores menos glamourosos aunque le costara el puesto: "Todos podemos aportar y debemos estar al 100%. Si alguno tiene un día malo jugará menos, a mí también me ha pasado. Tenemos que estar los 12 o 13 a full".

A nivel personal, Yusta volvió a ser el jugador diferencial que acostumbraba tras unos partidos en los que había bajado su rendimiento y reconoció que "me sentí bien en la pista". "Quería jugar bien, ayudar al equipo y tener esa energía y ganas de partidos atrás", destacó.

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Por último, quiso felicitar a Aday Mara por el título de la NCAA. Recordó el primer día que le vio en un entrenamiento que era "un chavalín muy alto, pero un chavalín", y consideró lo logrado como "brutal": "Es su gran año y me alegro muchísimo por él. Ya se veía aquí que tiene muchísima calidad y va a llegar más alto", concluyó.