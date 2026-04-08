El Casademont Zaragoza-Leganés, en directo: "Mariona Ortiz está muy débil"

El Casademont Zaragoza puede ser ya este miércoles el mejor equipo de la fase regular de la Liga Femenina Endesa. Aunque parece una utopía que no sea así, el equipo aragonés tiene la oportunidad de certificarlo matemáticamente si las de Cantero superan al Leganés en el Príncipe Felipe y, además, el Girona cae ante el Estudiantes. De todas formas, el Casademont depende de sí mismo y lo consiga esta noche o no, una victoria ante las madrileñas sería casi definitiva. Sumado a ello, las aragonesas quieren ir acumulando las mejores sensaciones antes de que la semana que viene llegue la Final Six de la Euroliga. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo:

Triiiiiipleee de Pueyo

Canastón de la aragonesa Irene Lahuerta que pone por delanta al Leganés. 2-4

La primera es de Merritt Hempe (2-0)

Flores, Pueyo, Vorackova, Fingall y Hempe para empezar