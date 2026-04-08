La previa del Casademont Zaragoza-Leganés: un esprint con premio antes de la Final Six

El Casademont Zaragoza encara la recta final de la temporada con el claro objetivo de mantenerse en el primer puesto de la clasificación que ahora ocupa. Cuatro balas tiene para sumar dos victorias más y certificarlo por sí mismo, con independencia de lo que haga su perseguidor, el Spar Girona. Si el conjunto catalán fallara, le bastaría incluso con menos triunfos. Pero no es mucho de esas contemplaciones el equipo de Carlos Cantero, que solo ha perdido tres encuentros en 26 jornadas de Liga. Tiene el objetivo a su alcance, depende de sí mismo y puede lograrlo esta misma semana porque hay doble jornada.

La primera, esta misma tarde frente al Innova Leganés (20.30), un rival que llega en plena pelea por meterse entre los ocho primeros y disputar también las eliminatorias por el título. El conjunto madrileño se presenta con un balance equilibrado de 13 victorias y 13 derrotas, mientras las aragonesas suman ya 23 en 26 jornadas y una racha de seis triunfos consecutivos. El de hoy será el último duelo en casa antes de afrontar la Final Six la próxima semana.

Aunque es inevitable pensar ya en el momento más esperado de la temporada, el Casademont Zaragoza puede llegar como campeón de la Liga regular, todo un espaldarazo para las aragonesas porque, además, de esa manera se asegurarían su presencia en la próxima edición de la Euroliga eludiendo la fase previa y entrando directamente en la de grupos.

Antes de soñar a lo grande, el Casademont puede lograr un objetivo que se le ha puesto a tiro gracias a su constancia y regularidad durante toda la temporada. Si hoy gana al Leganés podrá certificar el primer puesto el domingo en su visita al Baxi Ferrol. Existe también una posibilidad de que pueda celebrarlo hoy mismo, pero para ello además de vencer al cuadro madrileño debería esperar la derrota del Spar Girona, que juega frente al Movistar Estudiantes y también piensa en la Final Six.

Hace mucho que no se ven las caras ambos equipos, ya que el duelo de la primera vuelta se produjo en la segunda jornada. El Casademont logró imponerse por 47-68. En las filas madrileñas, una vieja conocida del Príncipe Felipe, la pívot Aminata Sangaré, que está cuajando un buen año.

Carlos Cantero podrá contar con Carla Leite pero tendrá una baja de última hora, la de Mariona Ortiz. El propio técnico explicó ayer que la base se había puesto enferma y que lo más conveniente es que descanse para que llegue en plenitud de condiciones a la semana que viene.