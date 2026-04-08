Probando, probando....llega la 'Final Six': las notas del Casademont Zaragoza-Leganés

Bankolé | 7 |

Roca. No hay quien la pare. Su físico alimenta una determinación alucinante.

Leite | 5 |

Ofuscada. La francesa no se encontró a gusto, con evidentes gestos de enfado.

Flores | 6 |

Triplista. Además de su labor atrás, cada vez es más valiente de cara al aro.

Pueyo | 6 |

Multiusos. Un día más en la oficina sin forzar mucho la maquinaria.

Oma | 5 |

Capitana. Le faltó acierto para rematar sus buenas ideas.

Vorackova | 6 |

Ajustando. Tiró más de lo que acostumbra. Probándose para lo importante.

Mawuli | 7 |

Desastacadora. Cambió el partido. Buen día de la nipona, se la ve fina.

Fingall | 5 |

Reservada. Quizá el día que menos ha jugado. Ya habrá tiempo de explotarla.

Hempe | 6 |

Efectiva. Saca puntos de debajo de las piedras. Siempre suma.

Gueye | 5 |

Trnaquila. Su encuentro no pasará a la historia, aunque tampoco desentonó

Hermosa | 5 |

Blanda. Siempre deja cosas en ataque, pero Dodson se la comió en la pintura.

Mariona | - |

Débil. Un virus le impidió jugar, pero no ver el partido desde el banquillo.