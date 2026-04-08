Casademont Zaragoza
Probando, probando....llega la 'Final Six': las notas del Casademont Zaragoza-Leganés
El abultado triunfo en el Felipe les sirvió a las de Cantero para ir cogiendo temperatura para lo que está por llegar
Bankolé | 7 |
Roca. No hay quien la pare. Su físico alimenta una determinación alucinante.
Leite | 5 |
Ofuscada. La francesa no se encontró a gusto, con evidentes gestos de enfado.
Flores | 6 |
Triplista. Además de su labor atrás, cada vez es más valiente de cara al aro.
Pueyo | 6 |
Multiusos. Un día más en la oficina sin forzar mucho la maquinaria.
Oma | 5 |
Capitana. Le faltó acierto para rematar sus buenas ideas.
Vorackova | 6 |
Ajustando. Tiró más de lo que acostumbra. Probándose para lo importante.
Mawuli | 7 |
Desastacadora. Cambió el partido. Buen día de la nipona, se la ve fina.
Fingall | 5 |
Reservada. Quizá el día que menos ha jugado. Ya habrá tiempo de explotarla.
Hempe | 6 |
Efectiva. Saca puntos de debajo de las piedras. Siempre suma.
Gueye | 5 |
Trnaquila. Su encuentro no pasará a la historia, aunque tampoco desentonó
Hermosa | 5 |
Blanda. Siempre deja cosas en ataque, pero Dodson se la comió en la pintura.
Mariona | - |
Débil. Un virus le impidió jugar, pero no ver el partido desde el banquillo.
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