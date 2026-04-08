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Casademont Zaragoza

Probando, probando....llega la 'Final Six': las notas del Casademont Zaragoza-Leganés

El abultado triunfo en el Felipe les sirvió a las de Cantero para ir cogiendo temperatura para lo que está por llegar

Bankolé persigue un balón durante el duelo ante el Leganés

Bankolé persigue un balón durante el duelo ante el Leganés / Rubén Ruiz

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Bankolé | 7 |

Roca. No hay quien la pare. Su físico alimenta una determinación alucinante.

Leite | 5 |

Ofuscada. La francesa no se encontró a gusto, con evidentes gestos de enfado.

Flores | 6 |

Triplista. Además de su labor atrás, cada vez es más valiente de cara al aro.

Pueyo | 6 |

Multiusos. Un día más en la oficina sin forzar mucho la maquinaria.

Oma | 5 |

Capitana. Le faltó acierto para rematar sus buenas ideas.

Vorackova | 6 |

Ajustando. Tiró más de lo que acostumbra. Probándose para lo importante.

Mawuli | 7 |

Desastacadora. Cambió el partido. Buen día de la nipona, se la ve fina.

Fingall | 5 |

Reservada. Quizá el día que menos ha jugado. Ya habrá tiempo de explotarla.

Hempe | 6 |

Efectiva. Saca puntos de debajo de las piedras. Siempre suma.

Gueye | 5 |

Trnaquila. Su encuentro no pasará a la historia, aunque tampoco desentonó

Hermosa | 5 |

Blanda. Siempre deja cosas en ataque, pero Dodson se la comió en la pintura.

Mariona | - |

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Débil. Un virus le impidió jugar, pero no ver el partido desde el banquillo.

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