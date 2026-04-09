Devin Robinson, jugador del Casademont Zaragoza: "Tenemos que jugar como lo hicimos contra el Barcelona"

El Casademont Zaragoza afronta este sábado otro partido marcado en rojo en el calendario dentro de su lucha por la permanencia en Liga ACB después de tres derrotas consecutivas que lo dejan en la cuerda floja, una victoria por encima del descenso. Aun así, la plantilla está mentalizada de la urgencia y conoce la línea a seguir: “Tenemos que jugar como lo hicimos contra el Barcelona en el último partido”, ha comentado Devin Robinson tras el entrenamiento de este jueves.

El conjunto rojillo deja atrás una semana con tres partidos en los que no ha logrado ningún triunfo. “Los dos primeros encuentros de esta semana fueron horribles. Jugamos fatal en todos los aspectos: en energía, en pérdidas, en acierto. Y nuestro último duelo fue un gran paso adelante y la manera en la que tenemos que jugar. Ese es el estándar que tenemos que fijar para el resto de los choques que vienen. Si lo hacemos, tendremos un resultado positivo”, asegura el estadounidense.

Para Robinson, el equipo está muy entero pese a la reciente derrota en casa ante el Barça y con ganas de sacar la situación adelante: “Estamos bien, sentimos que competimos a un nivel alto. Jugamos contra un gran equipo como Barcelona, que tienen muchísimo talento y luchamos hasta el final, jugamos con mucha energía y vimos una cierta progresión”. Además, el grupo ya ha hecho el análisis pertinente para corregir imperfecciones: “Vimos un vídeo, detectamos cosas que todavía tenemos que mejorar, pero en general no salimos decepcionados de ese partido. Peleamos todo lo que pudimos y ojalá podamos llevar eso al siguiente”.

Joan Plaza da indicaciones durante un tiempo muerto en el partido ante el Barcelona en el Felipe. / PABLO IBÁÑEZ

Entre esas correcciones está la mejora en el juego coral y el nivel de intensidad. “Seguir compartiendo el balón, jugando con energía, a un ritmo alto”, afirma Robinson, que recoge las peticiones del entrenador: “Plaza está insistiendo en que estemos concentrados en defensa y encontremos nuestra identidad. Aunque ya estemos en esta fase de la temporada, seguimos intentando encontrar qué podemos hacer de forma consistente”.

Este sábado (18.00 horas) llega al Príncipe Felipe uno de los rivales a los que el Casademont ha vencido esta temporada a domicilio, aunque no será fácil repetir el resultado. “Va a ser un partido duro. Les ganamos en el primero y también lo fue. Ellos estaban en una situación complicada, parecida a la que estamos nosotros ahora mismo”, indica el jugador.

Los jugadores del Casademont aplauden a la afición tras el partido ante el Barcelona en el Felipe. / PABLO IBÁÑEZ

La plantilla, por insistencia del cuerpo técnico, es consciente tanto de la situación clasificatoria como del calendario inmediato. “Lo hemos hablado justo antes. Estamos ahí abajo, pero lo afrontamos partido a partido. Sabemos lo importantes que son de aquí en adelante”. Por ello, Robinson confía en “encontrar la manera de ganar” los próximos cuatro enfrentamientos del Casademont Zaragoza, todos clave en la lucha por la salvación

Por último, Robinson agradece el apoyo incondicional de la Marea Roja y confía en que sigan mostrándolo durante el duelo en el Príncipe Felipe. “Os necesitamos. Sé que ha sido un año duro, una temporada de altibajos, victorias y derrotas, muchas discrepancias y muchos cambios, pero creo que ahora entendemos lo importantes que sois para nosotros y os valoramos al máximo. De verdad, agradeceríamos que vinierais y estuvierais en los partidos que nos quedan en casa, y nosotros vamos a intentar daros nuestro máximo”.