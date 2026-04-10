Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Mariona Ortiz ya está recuperada"

La mejor noticia para el Casademont Zaragoza, pensando en la Final Six de la Euroliga que está al caer, es que Mariona Ortiz ya ha dejado atrás su proceso vírico. Así lo ha asegurado Carlos Cantero antes de emprender el viaje a Galicia para enfrentarse mañana al Baxi Ferrol. "Mariona ya recuperada, ha entrenado con normalidad. Mañana tenemos la sesión de tiro antes del partido y estará en dinámica normal a nivel físico y a nivel de cargas", aclaró el técnico.

Tendrá el equipo aragonés en tierras gallegas la primera de las tres oportunidades para sellar matemáticamente el primer puesto liguero. "Sobre todo lo que significa ganar, que es algo muy importante. Ya no solo por asegurar el liderato, sino ir con buenas sensaciones. Esta temporada hemos podido aprender ya con derrotas, hemos podido aprender de las victorias. Que pase lo que tenga que pasar, pero sí que es cierto que nuestra idea pasa por ganar el partido. También está el privilegio que te da el ganar, esos días extras que te puede dar de cara a preparar el play-off ", dijo Cantero.

Enfrente estará un correoso Baxi Ferrol que, en su último partido en su hogar, ganó al Girona. "Los equipos que están peleando por el play-off o por salir de abajo, están demostrando que están compitiendo y están ganando. Sobre todo el Ferrol en su casa es un equipo más complicado. No espero el Ferrol que tuvimos aquí, que fue un partido más o menos cómodo. Han ganado partidos contra rivales de arriba. Cero confianza porque sabemos que allí es un equipo más peligroso", subrayó el madrileño.

La Euroliga, todavía no

Fatla ya nada para que llegue la resolución de la Euroliga en el Felipe, pero Cantero sigue con la mente en la Liga: "Hablé con ellas antes del partido de Leganés en el sentido de que ahora no es el momento de relajarnos pensando en la Final Six. Ahora es el momento de dar todo, de agotarnos, de dar el máximo en estos dos partidos que nos quedaban. Si no se gana el partido de Ferrol, no tendremos el privilegio. Tenemos jugadoras y físico de sobra para para poder dar el máximo".