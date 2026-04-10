¿Qué dicen los expertos de la Euroliga? Seis de los diez encuestados ven al Casademont Zaragoza en la final

Que el Fenerbahce es el gran favorito para conquistar la Euroliga la próxima semana en Zaragoza no es ningún secreto, pero que el Casademont de Mariona Ortiz y compañía ha generado una gran expectación tanto dentro como fuera de la comunidad es también una evidencia. Lo demuestra el hecho de que seis de los diez expertos consultados por la propia Euroliga sitúan al equipo de Carlos Cantero en la final del próximo domingo 19 de abril.

La Euroliga ha preguntado a jugadoras, jugadores y una entrenadora de diferentes épocas sobre sus perspectivas para la Final Six que acogerá el Príncipe Felipe del 15 al 19 de abril. Se les cuestiona por los tres primeros clasificados y la MVP del torneo, donde el dominio del Fenerbahce es abrumador.

La competición ha preguntado a tres expertos, el exjugador valenciano Víctor Claver, al francés que se retirará este curso Nando de Colo y al jugador del Casademont Marco Spissu, y a siete expertas. Las exjugadoras españolas Silvia Domínguez, Amaya Valdemoro y Marta Xargay, la francesa Sandrine Gruda, la croata que disputa la WNBA Nika Muhl, la entrenadora del Praga, Natalia Hejkova y la serbia Sonja Vasic, que jugó en el Girona entre otros equipos.

Los diez sitúan al equipo turco en la gran final, pero hasta seis creen que se jugará el título con el Casademont Zaragoza. El más optimista es Marco Spissu, jugador del Casademont masculino, que no solo ve a sus compañeras de club en la final sino que es el único que apuesta por que levantarán el trofeo, con el Fenerbahce como segundo clasificado y el Venezia completando el podio. El base italiano también es el único que ve a una jugadora del Casademont como MVP: a Mariona Ortiz.

También ven al Casademont en la final Silvia Domínguez, Sandrine Gruda, Natalia Hejkova (que cayó eliminada a manos de las aragonesas en el Play-In), Amaya Valdemoro y Marta Xargay. Y dos de ellos, el exjugador valenciano Víctor Claver y Sonja Vasic, ven al conjunto aragonés con la medalla de bronce como tercer clasificado.

Claver, De Colo, Muhl y Vasic predicen una final turca entre el Fenerbahce y el Galatasaray. Para el tercer puesto hay más opciones. De Colo y Xargay se lo dan al Spar Girona, Hejkova, Muhl, Spissu y Valdemoro, al Venezia y Silvia Domínguez y Sandrine Gruda, al Galatasaray.

Sobre el MVP hay más variedad, aunque el dominio del Fenerbahce es abrumador. Claver, Vasic y Xargay creen que lo ganará Breanna Stewart, el refuerzo de lujo que el conjunto turco ha firmado para estas dos semanas. De Colo apuesta por Julie Allemand, Domínguez y Muhl por Gabby Williams, Gruda, Hejkova y Valdemoro por Emma Meesseman, las tres del Fenerbahce, y Spissu, por Mariona Ortiz.