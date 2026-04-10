Helena Pueyo, entre las mejores jugadoras defensivas de la Euroliga y Carlos Cantero, fuera del podio de entrenadores

La FIBA ha publicado durante esta semana los nombres de los finalistas en sus diferentes premios individuales a falta de tan solo cinco días para el inicio de la Final Six de la Euroliga. Una fase final en la que estará el Casademont Zaragoza como uno de los seis mejores equipos del continente y lo hará, además, como anfitriona de un campeonato que elegirá a su ganador en el pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa.

Después de un mucho trabajo y una temporada de ensueño, el conjunto rojillo logró una clasificación histórica tras derrotar al vigente campeón del torneo. Durante el camino de tropiezos, levantadas y alegrías que ha sido el torneo que ha firmado el Casademont, el trabajo incansable de su entrenador ha sido clave, así como también lo ha sido el ahínco y la calidad de sus jugadoras.

Por ello, mediante la encuesta de aficionados realizada a través de la propia Federación Internacional de Baloncesto, se ha reconocido el mérito de varias de estas jugadoras. No así el del técnico, al que las votaciones desveladas este jueves no han dejado como posible candidato. Por tanto, Carlos Cantero se quedará fuera del podio en el que ahora están Roberto Íñiguez, técnico del Girona, Julie Barennes, del Landes, y Andrea Mazzon, del Venezia, y que la semana que viene elegirá al mejor coach de la Euroliga.

Carlos Cantero, tras el partido de Copa de la Reina ante el Valencia Basket en Tarragona. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Estos premios se repartirán en la gala que se celebrará el próximo sábado 18 de abril, en la única jornada de la competición sin partido. Después de haberse disputado los choques de semis el viernes y a la espera de conocer al ganador y el resultado de la disputa por el tercer y el cuarto puesto el domingo, los protagonistas recibirán los galardones con dos jugadoras rojillas en la pelea.

Pueyo y Leite deslumbran

Quien sí ha obtenido un gran reconocimiento por su temporada y, en especial, por su actuación en esta Euroliga, es Helena Pueyo. Tras los resultados de la encuesta conocidos este miércoles, la escolta rojilla es candidata a llevarse el premio a mejor jugadora defensiva del año.

Helena Pueyo, durante el calentamiento para el partido de Copa ante el Valencia en Tarragona. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Un galardón que disputará con Awak Kuier, del Galatasaray, y Gabby Williams, del Fenerbahce, quien va a por su tercer trofeo en esta categoría. Los números de la deportista son uno de sus mejores argumentos, ya que promedia 9.3 puntos, 4 rebotes, 2.4 asistencias y 13.5 de valoración por partido.

De igual manera, la base francesa del Casademont Zaragoza entró este martes en el listado de candidatas en otra modalidad distinta. Carla Leite, que también cuenta con algunas de las mejores actuaciones individuales del campeonato dentro de un curso espectacular, está entre las tres finalistas a Estrella Emergente, un premio que podría consolidarla como la mejor base de Europa.