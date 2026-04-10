Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "El club siempre está buscando en el mercado"

Tiene delante el Casademont ante el Lleida uno de los encuentros más determinantes de la temporada, pero la mala racha que atraviesa el equipo aragonés hace pensar que quizá con lo que tiene en plantilla no le da al Casademont para salvarse. Por eso, Joan Plaza no tuvo problemas en asegurar que, si hay algo que les encaje, habrá algún fichaje: "El club, por lo menos desde que yo he llegado, siempre está buscando. Si traemos a alguien, que no sea alguien inútil y, además, que sea un jugador que, si es posible, haya jugado en Europa o en ACB y que pueda estar en Zaragoza cuanto antes, porque no hay margen de adaptación. Sé que Pedro (Llompart) está buscando y sondeando mucho el mercado, y mis ayudantes también están buscando información sobre cada uno de ellos", valoró el catalán.

Pero antes de que llegue (o no) algún refuerzo, los zaragozanos comienzan un tramo de la temporada que va a ser decisivo: "Estos partidos no podemos engañarnos: tienen la importancia que tienen. Sobrecargarlo, yo creo que no ayuda, pero bienvenida sea esa presión. Evidentemente, tienes la presión de querer ganar para alejarte lo máximo posible y tener un colchón mayor sobre el descenso. Son partidos importantes, en los que debemos dar nuestra mejor versión y en los que el equipo tiene que estar por encima de todo. Los chicos lo están intentando, hemos de mostrar que tenemos más necesidad, que esto es Zaragoza, nuestra casa", subrayó.

Abrir la lata

Plaza considera que el equipo está dando pasos adelante y que pronto obtendrán recompensa. "Yo tengo la sensación de que, cuando se abra la lata, se abrirá bien. Estamos entrenando suficientemente bien como para que lleguen esas victorias, cercanas unas de otras", aseguró el técnico.

La primera tiene que llegar ante el Lleida: "Vendrá un equipo a intentar sellar la salvación. El agua la tenemos nosotros al cuello y ellos en el pecho. Es un equipo bien formado, con muchos puntos exteriores e interiores polivalentes. Quiero que el público, los árbitros, el rival y nosotros mismos detecten que tenemos más hambre y más energías".