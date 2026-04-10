La previa del Baxi Ferrol-Casademont Zaragoza: confirmación, primero, y luego bautizo

Solo una hecatombe, una racha completamente inverosímil dejaría al Casademont Zaragoza sin un premio, el del primer puesto en la fase regular de la Liga Femenina Endesa, que se ha ganado a pulso y que todo parece indicar que va a conseguir por primera vez en su historia. Un logro que, por todo lo que rodea al equipo aragonés estos días y que va a desembocar en su primera presencia entre los seis mejores equipos de Europa, quizá no se está valorando tanto como merece.

Pero es que lo que viene es mucho y muy grande. Por eso es tan importante, tras un año casi inmaculado, que el Casademont haya llegado a este punto con un colchón que le está permitiendo, aun sin dejar de lado la Liga, poder estar centrándose en la preparación de la ansiada Final Six de la Euroliga que comienza el próximo miércoles en el Príncipe Felipe.

Ahí esperará el Landes, pero antes de verse las caras con las francesas, el Casademont tiene una parada en Galicia para medirse al Baxi Ferrol (19.00). Es este sábado cuando las de Cantero tienen la primera oportunidad, de las tres que tienen, para que ya nadie les pueda quitar el primer puesto de la tabla. Si perdieran, realmente tampoco pasaría mucho, porque con un triunfo ante el Estudiantes o el Cadí La Seu en las dos jornadas que restarían sería suficiente. Eso sí, si se consigue en tierras gallegas, las aragonesas se quitarían esa preocupación de la cabeza y afrontarían el asalto a Europa con ese trabajo tachado ya de la lista.

Que no haya sustos

Por ello, el resultado importa, sí. Pero quizá no sea lo más importante en Ferrol. Porque quizá lo principal es que no haya sustos en A Malata. Sobre todo, en forma de lesiones. No compensaría un triunfo si el Casademont pierde algún efectivo de cara a la próxima semana. Será pues un día realmente atípico y en el que Carlos Cantero deberá devanarse los sesos para encontrar el equilibrio perfecto para que sus pupilas puedan competir y llevarse la victoria y, a la vez, correr los menores riesgos posibles.

Como por ejemplo, está por ver qué papel le da el técnico a Mariona Ortiz. La capitana del Casademont Zaragoza ha estado enferma toda la semana y, aunque el madrileño aseguró ayer que ya está recuperada y que viajará con el resto del equipo, seguro que no forzará lo más mínimo. Las otras once jugadoras también estarán disponibles para Cantero, aunque será un partido en el que jugadoras como Helena Oma y Nerea Hermosa tendrán un protagonismo mayor porque los minutos estarán repartidos al máximo.

Obviamente, el Casademont tiene que pensar esta ocasión mucho más en él y en sus sensaciones que en el Baxi Ferrol, pero delante tendrán las aragonesas un equipo que se está relamiendo pensando en una hipotética relajación de su rival. Aunque tiene mimbres suficientes para, al menos, dar un susto al conjunto aragonés aunque estuviera plenamente concentrado en el choque. Y si no que se lo pregunten al Girona, que enterró en Ferrol hace una semana sus posibilidades de alcanzar al Casademont en el liderato. Un primer puesto que el conjunto aragonés quiere que quede confirmado, pero sin que nada le perturbe antes de bautizarse en casa y por la puerta grande en una final por ser el mejor equipo de Europa.