En Directo
Casademont Zaragoza
El Baxi Ferrol-Casademont Zaragoza (que puede ser histórico), en directo: así va el partido
Sigue con nosotros el directo del duelo en Galicia y que puede significar la confirmación del liderato aragonés
Solo tres derrotas ha cosechado el Casademont Zaragoza en Liga y solo perder los tres partidos que quedan de fase regular le haría perder el liderato. Las de Cantero tienen esta tarde (19.00 horas) la primera oportunidad para hacerlo. Será en Galicia, donde las aragonesas visitan al correoso Baxi Ferrol en un duelo que está marcadísimo por la posibilidad de hacer historia, pero también por la Final Six de la Euroliga. Lo ideal sería lograr una victoria sin percances en lo físico. ¿Podrá hacerlo el Casademont? Sigue con nosotros el partido en directo:
Triiiiiipleeeeee de Vorackova sobre la bocina. Se va al Casademont al descanso por delante solo por un punto, pero algo es algo. Habrá que seguir remando
Mala salida del Casademont tras el tiempo muerto. 33-31 Baxi
Reacciona el Casademooont. Triiipleee de Vorackovaaaa. 29-31. Lo para el Ferrol
Sigue por delante el Ferrol cuando faltan cuatro para el descanso. 29-26
Pero el Baxi vuelve a encontrar el camino a la canasta. 27-22
Empata Leite. 22-22. La buena noticia es que el Casademont ya está en bonus
Recorta Gueye desde el libre
Mal inicio de segundo cuarto. Triple gallego y 22-18
Otra de Leite para que el Casademont se vaya por delante al final del primer cuarto. 15-16
Canasta de Leite. 13-14
- Taberna Matei, el nuevo paraíso de las croquetas y el vermut en Zaragoza: 'Tienes lo que podrías encontrar en una taberna de hace 40 años
- Nuevo accidente mortal en el trabajo en Aragón: muere un vecino de San Mateo de Gállego de 42 años
- El desembarco del Real Zaragoza y la afición en la nueva Romareda se empezará a definir 'después del verano': las claves de la 'operación retorno
- Un pueblo de Teruel acude a La Revuelta para invitar a Broncano a un evento único en España: 'Te cantamos una jota personalizada
- A la final de Córdoba sin Rober González, Keidi Bare ni Soberón
- El Tribunal Supremo lo confirma: las 12 horas de descanso entre jornadas se suman al día y medio de descanso semanal
- Zaragoza lanza el contrato para tomar una decisión que le podría costar más que la nueva Romareda
- El nuevo acceso a Plaza en Zaragoza ya tiene adjudicatario: costará dos millones menos y estará operativo en otoño de 2027