El Baxi Ferrol-Casademont Zaragoza (que puede ser histórico), en directo: así va el partido

Solo tres derrotas ha cosechado el Casademont Zaragoza en Liga y solo perder los tres partidos que quedan de fase regular le haría perder el liderato. Las de Cantero tienen esta tarde (19.00 horas) la primera oportunidad para hacerlo. Será en Galicia, donde las aragonesas visitan al correoso Baxi Ferrol en un duelo que está marcadísimo por la posibilidad de hacer historia, pero también por la Final Six de la Euroliga. Lo ideal sería lograr una victoria sin percances en lo físico. ¿Podrá hacerlo el Casademont? Sigue con nosotros el partido en directo:

Triiiiiipleeeeee de Vorackova sobre la bocina. Se va al Casademont al descanso por delante solo por un punto, pero algo es algo. Habrá que seguir remando

Mala salida del Casademont tras el tiempo muerto. 33-31 Baxi

Reacciona el Casademooont. Triiipleee de Vorackovaaaa. 29-31. Lo para el Ferrol

Sigue por delante el Ferrol cuando faltan cuatro para el descanso. 29-26

Pero el Baxi vuelve a encontrar el camino a la canasta. 27-22

Empata Leite. 22-22. La buena noticia es que el Casademont ya está en bonus

Recorta Gueye desde el libre

Mal inicio de segundo cuarto. Triple gallego y 22-18

Otra de Leite para que el Casademont se vaya por delante al final del primer cuarto. 15-16