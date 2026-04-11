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Casademont Zaragoza

El Baxi Ferrol-Casademont Zaragoza (que puede ser histórico), en directo: así va el partido

Sigue con nosotros el directo del duelo en Galicia y que puede significar la confirmación del liderato aragonés

Vorackova y Fingall, animando a sus compañeras desde el banquillo

Vorackova y Fingall, animando a sus compañeras desde el banquillo / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Solo tres derrotas ha cosechado el Casademont Zaragoza en Liga y solo perder los tres partidos que quedan de fase regular le haría perder el liderato. Las de Cantero tienen esta tarde (19.00 horas) la primera oportunidad para hacerlo. Será en Galicia, donde las aragonesas visitan al correoso Baxi Ferrol en un duelo que está marcadísimo por la posibilidad de hacer historia, pero también por la Final Six de la Euroliga. Lo ideal sería lograr una victoria sin percances en lo físico. ¿Podrá hacerlo el Casademont? Sigue con nosotros el partido en directo:

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