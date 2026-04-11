Las camas de 2,10 metros de los hoteles de Zaragoza: la 'otra' clave para conquistar a las estrellas de la Final Six de la Euroleague Women

Zaragoza ya respira baloncesto femenino de élite. La ciudad acoge del 15 al 19 de abril la Final Six de la Euroleague Women, un evento que no solo convierte al pabellón Príncipe Felipe en el epicentro del deporte europeo, sino que también pone a prueba toda la infraestructura de la capital aragonesa. Y, en ese engranaje, los hoteles juegan un papel clave para garantizar el rendimiento de algunas de las mejores jugadoras del continente.

La llegada de equipos como Fenerbahce, Galatasaray, Basket Landes, Umana Reyer Venezia, Spar Girona y Casademont Zaragoza ha provocado un auténtico llenazo técnico en la ciudad. Cada delegación ocupará entre 30 y 40 habitaciones, en función de su recorrido en el torneo, en una semana en la que apenas quedan entradas disponibles y los abonos se agotaron hace semanas.

Pero no se trata solo de alojamiento. En una competición de este nivel, cada detalle cuenta. Y Zaragoza ha sabido adaptarse a las exigencias del baloncesto femenino profesional. Las jugadoras buscan descanso, conectividad y servicios específicos que les permitan mantener su rendimiento al máximo durante toda la competición.

Las jugadoras del Casademont Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Camas XXL, wifi sin límites y servicios 24 horas

Uno de los aspectos más llamativos es la apuesta de varios hoteles por las llamadas camas “superior”, de hasta 2,10 metros, especialmente valoradas por equipos de baloncesto. “Son los favoritos”, explica el presidente de Horeca Hoteles Zaragoza, Antonio Presencio, quien destaca que este tipo de prestaciones “no suele pasar en otras ciudades”.

A ello se suma un elemento imprescindible en el deporte moderno: la conectividad total. “Piden muchísimo Wi-Fi de alta velocidad, conectividad y servicios 24 horas”, detalla Presencio, quien también subraya la importancia de contar con espacios adaptados para los medios de comunicación, capaces de trabajar “a cualquier hora del día”.

La exigencia no termina ahí. Las plantillas necesitan mantener sus rutinas al milímetro, lo que implica contar con servicios como lavandería diaria para la rotación de equipaciones o cocinas preparadas para ofrecer dietas específicas y productos personalizados. Todo está pensado para que las jugadoras solo tengan que preocuparse de competir.

Final Six de la Euroliga del año pasado / JOSEMA MOLINA / EPA

Zaragoza, lista para un reto europeo

“La verdad que estamos encantados y nos encanta asumir todo este tipo de retos”, asegura Presencio, quien destaca el compromiso del sector hotelero con eventos de esta magnitud. “Todos participamos en todo lo que sucede en la ciudad y lo hacemos con entusiasmo y profesionalidad”, añade.

El impacto de la Final Six va más allá de lo deportivo. Supone un impulso económico, una proyección internacional y la confirmación de Zaragoza como sede de grandes eventos. De hecho, ya está “apalabrado” que la ciudad repita como anfitriona el próximo año.

Llenazo en el Príncipe Felipe en un partido del Casademont Femenino / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El Príncipe Felipe dictará sentencia

Sobre la pista, el espectáculo comenzará el miércoles con dos duelos de alto voltaje: Spar Girona contra Reyer Venezia y Casademont Zaragoza frente a Basket Landes. Los vencedores se medirán en semifinales a los dos gigantes turcos, Fenerbahce y Galatasaray, grandes favoritos al título.

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La gran final, prevista para el domingo 19 a las 20.00 horas, pondrá el broche a una semana histórica para el baloncesto femenino en Zaragoza. Una cita donde no solo se decidirá un campeón de Europa, sino que también se demostrará que la ciudad está preparada para jugar —y ganar— en la liga de las grandes capitales deportivas.