El Casademont Zaragoza-Hiopos Lleida, en directo: Un cuarto para que se escape

El Casademont Zaragoza no se puede permitir fallar otra bala más para la salvación. El equipo aragonés afronta ahora un mes muy clave para sus aspiraciones de permanencia en la Liga Endesa tras una racha terrible de un triunfo en 12 partidos y recibe a un Hiopos Lleida que viene crecido tras ganar a La Laguna Tenerife y que está a tan solo victorias del conjunto aragonés.

En caso de victoria, el Casademont respirará. Si pierde, habrá que mirar, sobre todo, al Breogán-Morabanc Andorra, pero con el calendario apretando.