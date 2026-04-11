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El Casademont Zaragoza-Hiopos Lleida, en directo: Un cuarto para que se escape
El equipo aragonés recibe en casa a un rival directo y debe ganar para seguir huyendo del descenso
El Casademont Zaragoza no se puede permitir fallar otra bala más para la salvación. El equipo aragonés afronta ahora un mes muy clave para sus aspiraciones de permanencia en la Liga Endesa tras una racha terrible de un triunfo en 12 partidos y recibe a un Hiopos Lleida que viene crecido tras ganar a La Laguna Tenerife y que está a tan solo victorias del conjunto aragonés.
En caso de victoria, el Casademont respirará. Si pierde, habrá que mirar, sobre todo, al Breogán-Morabanc Andorra, pero con el calendario apretando.
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Triple de Adriá Rodríguez y canastón de Dubljevic, que lo celebra mucho porque sabe que es canasta de partido.
Dubi suma dos desde el libre (95-81).
Triple de Paulí, que no entrega la cuchara (91-81). ¡¡¡Foreman 2+1!!!
Paulí para Diagne, se resiste el Lleida. Y vuelve a anotar Robinson (91-78)
Dentro Robinson desde el tiro libre (89-76).
Momento Yusta, saca la falta a Oriol Paulí y a la línea. Anota uno solo (87-76).
Triiiiiiiple de Yusta, que además saca después la falta en ataque del Lleida. Reacción abortada por el capitán (86-76).
Cuarta falta de Spissu y se coloca el Hiopos Lleida a siete (83-76)
Triple de Dani García (83-74) y falla Miguel González solo bajo la canasta (por no machacar).
Anota Diagne en segundo esfuerzo. Y qué bien Joaquín para Miguel González. Situación controlada por el Casademont.
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