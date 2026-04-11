Un Devin Robinson de récord y de diez: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Hiopos Lleida

Robinson | 10 |

Excepcional. Récord anotador en ACB y una actitud encomiable.

Spissu | 9 |

Director. Su mejor día en mucho tiempo. Dirigió con clase y fue un ejecutor en ataque. Muy bien.

Wright-Foreman | 7 |

Microondas. Es un poco individualista, pero es innegable su gran calidad.

Washington | 3 |

Negado. Fatal en ataque y muy blando en defensa._Desconectado, mal.

Yusta | 6 |

Mejorado. Lastrado por faltas, tuvo su momento capitán en la segunda parte. Está volviendo poco a poco.

Rodríguez | 7 |

Omnipresente. Tendrá más o menos tiros o balón, pero siempre aporta. Indispensable.

González | 5 |

Fiel. Su clásico partido. Con más trabajo oscuro que en anotación.

Fernández | 5 |

Trabajador. 7 minutos sin mucha incidencia en el juego para el interior.

Dubljevic | 9 |

Resucitado. Soltó toda la rabia tras hacer un gran partido por fin. Recordó al de antaño.

Koumadje | 3 |

Nulo. No le gusta a Plaza, que le dio más minutos a Jaime Fernández. No aportó.

Traoré | - |

Recurso. Minuto y medio y le dio tiempo a un mate.

Savkov | - |

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Debutante. Primeros minutos en_Liga Endesa con un ‘airball’.