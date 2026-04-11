Un Devin Robinson de récord y de diez: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Hiopos Lleida
El americano bate su mejor anotación en Liga Endesa con 27 puntos en un gran partido colectivo
Robinson | 10 |
Excepcional. Récord anotador en ACB y una actitud encomiable.
Spissu | 9 |
Director. Su mejor día en mucho tiempo. Dirigió con clase y fue un ejecutor en ataque. Muy bien.
Wright-Foreman | 7 |
Microondas. Es un poco individualista, pero es innegable su gran calidad.
Washington | 3 |
Negado. Fatal en ataque y muy blando en defensa._Desconectado, mal.
Yusta | 6 |
Mejorado. Lastrado por faltas, tuvo su momento capitán en la segunda parte. Está volviendo poco a poco.
Rodríguez | 7 |
Omnipresente. Tendrá más o menos tiros o balón, pero siempre aporta. Indispensable.
González | 5 |
Fiel. Su clásico partido. Con más trabajo oscuro que en anotación.
Fernández | 5 |
Trabajador. 7 minutos sin mucha incidencia en el juego para el interior.
Dubljevic | 9 |
Resucitado. Soltó toda la rabia tras hacer un gran partido por fin. Recordó al de antaño.
Koumadje | 3 |
Nulo. No le gusta a Plaza, que le dio más minutos a Jaime Fernández. No aportó.
Traoré | - |
Recurso. Minuto y medio y le dio tiempo a un mate.
Savkov | - |
Debutante. Primeros minutos en_Liga Endesa con un ‘airball’.
Suscríbete para seguir leyendo
- Taberna Matei, el nuevo paraíso de las croquetas y el vermut en Zaragoza: 'Tienes lo que podrías encontrar en una taberna de hace 40 años
- El desembarco del Real Zaragoza y la afición en la nueva Romareda se empezará a definir 'después del verano': las claves de la 'operación retorno
- Nuevo accidente mortal en el trabajo en Aragón: muere un vecino de San Mateo de Gállego de 42 años
- Un pueblo de Teruel acude a La Revuelta para invitar a Broncano a un evento único en España: 'Te cantamos una jota personalizada
- Zaragoza lanza el contrato para tomar una decisión que le podría costar más que la nueva Romareda
- A la final de Córdoba sin Rober González, Keidi Bare ni Soberón
- El Tribunal Supremo lo confirma: las 12 horas de descanso entre jornadas se suman al día y medio de descanso semanal
- El nuevo acceso a Plaza en Zaragoza ya tiene adjudicatario: costará dos millones menos y estará operativo en otoño de 2027