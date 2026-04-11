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Un Devin Robinson de récord y de diez: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Hiopos Lleida

El americano bate su mejor anotación en Liga Endesa con 27 puntos en un gran partido colectivo

Robinson machaca el aro en el partido ante el Hiopos Lleida.

Robinson machaca el aro en el partido ante el Hiopos Lleida. / Jaime Galindo

A. Bobed

Zaragoza

Robinson | 10 |

Excepcional. Récord anotador en ACB y una actitud encomiable.

Spissu | 9 |

Director. Su mejor día en mucho tiempo. Dirigió con clase y fue un ejecutor en ataque. Muy bien.

Wright-Foreman | 7 |

Microondas. Es un poco individualista, pero es innegable su gran calidad.

Washington | 3 |

Negado. Fatal en ataque y muy blando en defensa._Desconectado, mal.

Yusta | 6 |

Mejorado. Lastrado por faltas, tuvo su momento capitán en la segunda parte. Está volviendo poco a poco.

Rodríguez | 7 |

Omnipresente. Tendrá más o menos tiros o balón, pero siempre aporta. Indispensable.

González | 5 |

Fiel. Su clásico partido. Con más trabajo oscuro que en anotación.

Fernández | 5 |

Trabajador. 7 minutos sin mucha incidencia en el juego para el interior.

Dubljevic | 9 |

Resucitado. Soltó toda la rabia tras hacer un gran partido por fin. Recordó al de antaño.

Koumadje | 3 |

Nulo. No le gusta a Plaza, que le dio más minutos a Jaime Fernández. No aportó.

Traoré | - |

Recurso. Minuto y medio y le dio tiempo a un mate.

Savkov | - |

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Debutante. Primeros minutos en_Liga Endesa con un ‘airball’.

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