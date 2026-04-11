Las dulces consecuencias del primer puesto del Casademont: sin el susto de Brno

Tras un camino casi inmaculado y con dos jornadas de antelación, el Casademont Zaragoza se ha asegurado terminar primero la fase regular de la Liga Femenina Endesa. Un hito histórico para el equipo aragonés que trae dos dulces consecuencias. La primera, y que atañe a la propia competición, es que las de Cantero tendrán el factor cancha a favor en todas las eliminatorias del playoff en el que se decidirá quién es el campeón. La segunda, que las zaragozanas participarán un año más en la Euroliga.

Jugar un partido más en el Príncipe Felipe un partido más que tu rival tanto en cuartos de final, como en semifinales como una hipotética final es una enorme ventaja para el Casademont pensando en la oportunidad que tendrá de levantar por primera vez el título de Liga. De hecho, si las de Cantero no pierden ningún partido en casa será el campeón. Una enorme oportunidad en la que habrá que pensar tras la Final Six de la próxima semana.

Aun sin haberse disputado esta, el Casademont ya sabe que volverá a estar en la resolución de la Euroliga en el Príncipe Felipe la temporada que viene, la última en la que el pabellón zaragozano acoja el evento deportivo. Las aragonesas, gracias al primer puesto, se han ganado una plaza directa para la fase de grupos, evitando así la previa que tan mal se lo hizo pasar el pasado septiembre. De hecho, el Casademont tuvo pie y medio fuera de la competición y solo una reacción tardía en Brno sumada a una mágica remontada de 21 puntos en el Felipe impidió l oque hubiera sido un cataclismo.