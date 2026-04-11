Hempe y Gueye son dos montañas: las notas del Baxi Ferrol-Casademont Zaragoza
Las pívots del equipo aragonés son decisivas en la victoria del año en Galicia
Hempe | 9 |
Tremenda. Qué manera de anotar y, sobre todo, de tomar responsabilidades.
Mariona | 5 |
Irregular. Combinó buenas acciones con fallos impropios. 10 rebotes.
Leite | 3 |
Negada. Mal la francesa. Acabó eliminada y enfadada. Día para olvidar.
Flores | 4 |
Floja. Uno de sus peores partidos del curso. -4 de valoración.
Pueyo | 5 |
Dos caras. Genial en defensa, horrible en ataque. Se fue sin anotar y eso es muy raro.
Oma | - |
Inédita. Parecía un día ideal para ella, pero no saltó a la cancha.
Vorackova | 7 |
Decisiva. Hizo 12 puntos y dejó varias de las acciones más importantes del duelo.
Bankolé | 4 |
Errática. Tampoco destacó la gala. Tuvo tiros cómodos y no estuvo acertada.
Fingall | 5 |
Correcta. Cumplió durante el choque, pero no puede fallar los dos últimos libres.
Mawuli | 7 |
Valiente. Decisiva en el último cuarto. Nunca se esconde la japonesa.
Gueye | 9 |
Gigante. Su fuerza sostuvo al Casademont cuando el partido se estaba torciendo.
Hermosa | - |
Testimonial. Poco más de dos minutos en los que no tuvo tiempo para nada.
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