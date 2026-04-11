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Hempe y Gueye son dos montañas: las notas del Baxi Ferrol-Casademont Zaragoza

Las pívots del equipo aragonés son decisivas en la victoria del año en Galicia

Hempe, antes de lanzar un tiro libre

Hempe, antes de lanzar un tiro libre / FEB

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Hempe | 9 |

Tremenda. Qué manera de anotar y, sobre todo, de tomar responsabilidades.

Mariona | 5 |

Irregular. Combinó buenas acciones con fallos impropios. 10 rebotes.

Leite | 3 |

Negada. Mal la francesa. Acabó eliminada y enfadada. Día para olvidar.

Flores | 4 |

Floja. Uno de sus peores partidos del curso. -4 de valoración.

Pueyo | 5 |

Dos caras. Genial en defensa, horrible en ataque. Se fue sin anotar y eso es muy raro.

Oma | - |

Inédita. Parecía un día ideal para ella, pero no saltó a la cancha.

Vorackova | 7 |

Decisiva. Hizo 12 puntos y dejó varias de las acciones más importantes del duelo.

Bankolé | 4 |

Errática. Tampoco destacó la gala. Tuvo tiros cómodos y no estuvo acertada.

Fingall | 5 |

Correcta. Cumplió durante el choque, pero no puede fallar los dos últimos libres.

Mawuli | 7 |

Valiente. Decisiva en el último cuarto. Nunca se esconde la japonesa.

Gueye | 9 |

Gigante. Su fuerza sostuvo al Casademont cuando el partido se estaba torciendo.

Hermosa | - |

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Testimonial. Poco más de dos minutos en los que no tuvo tiempo para nada.

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