Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: «No hemos hecho nada ni hay nada que celebrar»
El técnico se muestra muy contento con la actuación colectiva, pero evita lanzar las campanas al vuelo tras el importante triunfo ante el Hiopos Lleida
El entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, destacó que el juego mostrado por su equipo en la victoria lograda ante el Hiopos Lleida (107-91) es «la línea» que debe mantener el conjunto aragonés para completar el tramo final de la Liga Endesa, pero también quiso dejar claro que no hay que lanzar las campanas al vuelo y que, aunque se ha dado un buen paso para la salvación, queda mucho todavía.
«Esta es un poco la línea y hemos de seguir así, no hemos hecho nada aún, no hay nada que celebrar y hay que plantear el próximo partido al máximo», aseveró el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.
En ese sentido, el preparador catalán indicó que busca una escuadra en la que contribuyan «todos» y ser «más una cooperativa que no un escaparate para nadie», como así demostró el equipo aragonés en el partido ante el Hiopos Lleida.
Joan Plaza, aunque observó que «evidentemente hay cosas a mejorar», se mostró «contento» por la victoria lograda en un partido en el que el Casademont se impuso en los cuatro cuartos y en el que «solo» sufrió seis pérdidas de balón, uno de los aspectos en los que más había incidido en las últimas semanas.
«Esto era una rémora que arrastrábamos al llegar y no solo eso, sino que, además, hemos triplicado el número de asistencias, con lo cual, compartimos más el balón», subrayó.
En el plano individual, aunque afirmó que para él sería «muy fácil» hablar del partido de Devin Robinson (27 puntos, su tope en Liga Endesa y 35 de valoración) prefirió acordarse «de un tal Jaime -Fernández- que ha jugado lesionado, infiltrado, poniendo en riesgo su salud».
«Yo creo que este es el camino que queremos de perfil de jugador que ha de estar aquí», enfatizó el entrenador, que también destacó la aportación en el encuentro de otros jugadores como Marco Spissu o Bojan Dubljevic.
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