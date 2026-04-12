Así quedan las cuentas de la salvación del Casademont Zaragoza tras su victoria ante el Hiopos Lleida y el resto de la jornada

La victoria contra el Hiopos Lleida fue balsámica para el Casademont Zaragoza tanto por sensaciones como por las cuentas del descenso y, además, el triunfo in extremis del Morabanc Andorra en Lugo ante el Breogán le dio un valor extra, sobre todo en lo numérico, porque el equipo aragonés está mejor, pero sigue sin apenas margen.

Antes de empezar la jornada estaba con una victoria de ventaja con respecto al Morabanc Andorra y así sigue, pero lo que sí que ha cambiado es que ahora le ha metido un triunfo de distancia al San Pablo Burgos de Fisac, que perdió en casa con el Real Madrid, y al Dreamland Gran Canaria, que perdió en la última jugada contra el Kosner Baskonia.

Así que, aunque la ventaja es tan solo de una victoria, y hay que contar que el Casademont tiene un partido más jugado, la mejor noticia es que tiene a tres rivales empatados y por debajo y es complicado que todos ellos venzan en una misma jornada. Y que tiene el average ganado al Andorra y al Burgos.

Además, haber ganado al Lleida también provocó que el Casademont se ponga a una victoria tan solo del conjunto ilerdense, otro adversario que, si no mejora, podría verse en problemas.

La próxima jornada

Muy clave es la próxima jornada para el Casademont Zaragoza. El equipo aragonés visitará a un Dreamland Gran Canaria que acaba de cambiar de entrenador (Che García por Jaka Lakovic) y que estuvo a punto de ganar en Vitoria este domingo, aunque viene con una racha terrible de una victoria en 13 partidos, peor que los 1/12 del Casademont hasta este fin de semana. Es un duelo directo que, en caso de triunfo, dejaría a dos victorias más average a los canarios, lo que sería casi definitivo.

El Morabanc Andorra recibe al UCAM Murcia y el San Pablo Burgos juega en casa ante el Río Breogán. Por su parte, el Hiopos Lleida tiene derbi catalán en su casa ante el Barça.

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Además, esta jornada es capital, ya que la siguiente no la disputa el Casademont, ya que jugó ese duelo adelantado contra el Bilbao Basket, con derrota en el Príncipe Felipe, por lo que tendrá que ver los toros desde la barrera e ir esperando resultados, cuando además todos los implicados salvo el Lleida juegan ante rivales de fuera del playoff.