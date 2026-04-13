Carlos Cantero y Helena Pueyo, entre los mejores de la Liga Endesa tras quedar primeros con el Casademont Zaragoza
El entrenador del conjunto rojillo y la jugadora, que opta a dos premios, han sido nominados por la FEB este lunes
La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha publicado este lunes la lista de nominados y nominadas a los diferentes premios individuales de Liga Femenina Endesa. Tan solo dos días después de ganar en Ferrol el primer puesto de la competición regular, el Casademont Zaragoza cuenta con dos protagonistas entre estos premios, uno de ellos por partida doble.
Por un lado, Helena Pueyo optará a dos galardones en unos premios cuyos ganadores serán anunciados por la propia FEB a finales de la próxima semana. En este sentido, entrenadores, jugadoras, aficionados y expertos forman parte de un proceso de votación que se ha iniciado este mismo lunes a las 13.00 horas y que finalizará la recepción de votos el miércoles día 22 a las 18.00.
La escolta rojilla está entre las candidatas a MVP de la Liga Endesa, nominación que comparte junto a Mariam Coulibaly, del Girona, y a Iyana Martín, del Perfumerías Avenida. Además, la jugadora española parte también como candidata a estar en el quinteto ideal de exteriores, junto a otras 8 deportistas de hasta siete equipos más. De hecho, Pueyo ya fue protagonista la semana pasada con una nominación de la FIBA a mejor jugadora defensiva de la Euroliga.
El otro gran reconocido del Casademont Zaragoza es su preparador. Carlos Cantero, que no pudo entrar en el podio de los mejores técnicos de la competición europea, sí está entre los cuatro candidatos a llevarse el premio a mejor entrenador del principal campeonato doméstico después de lograr con el conjunto aragonés, a falta de dos jornadas, acabar en lo más alto de la clasificación por primera vez en su historia.
Por ello, la FEB lo nomina junto a otros cuatro entrenadores de la Liga Femenina Endesa, una lista de la que se cae el principal competidor del Casademont en Liga regular este curso: el Girona de Roberto Íñiguez. Así, los otros tres candidatos son Suso Garrido, del Ensino Lugo, Javi Fort, del Leganés, y Rubén Burgos, del Valencia Basket. Los seguidores pueden ejercer el voto ya sea a través de la página web de la FEB o accediendo por sus redes sociales.
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