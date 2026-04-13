El Casademont Zaragoza pone a la venta las camisetas con el parche de la Final Six de la Euroliga
Tanto el tallaje infantil como el adulto tienen un precio idéntico de 54.90 euros
A falta de 48 horas exactas para que el Casademont Zaragoza dispute su partido de cuartos de final de la Euroliga ante el Basket Landes, el club ha puesto a la venta la edición de la camiseta con el parche del campeonato europeo incrustado. Una elástica única teniendo en cuenta que se trata de la primera vez que el conjunto rojillo se clasifica para la Final Six del torneo.
En la imagen publicada en las redes sociales de la entidad aparece el coste que tendrá la equipación de gala del Casademont. Un precio idéntico tanto para los tallajes de adulto como para los del Box Infantil. Un total de 54.90 euros será el precio de la elástica con el parche continental, un coste igual al de las camisetas del resto de competiciones que tiene a la venta el club.
La equipación puede comprarse a través de la página web de la tienda oficial del Casademont Zaragoza, así como en la tienda física abierta recientemente en un córner de la cuarta planta de El Corte Inglés de Puerto Venecia. Además, junto a esta prenda, se ha puesto también a la venta una gorra de color blanco con el parche de la Final Six pegado en el centro.
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