Dubljevic y Spissu vuelven a rugir en el Casademont Zaragoza

Los dos deberían haber sido dos pilares del Casademont Zaragoza desde el principio, pero su rendimiento había estado tan lejos de lo esperado y deseado que ambos estuvieron en el punto de mira del club, siendo incluso firmes candidatos a salir del equipo en busca de un revulsivo y de líderes más determinantes. Sin embargo Marco Spissu y Bojan Dubljevic parecen haber vuelto, tarde pero a tiempo de ayudar al equipo a no caer al pozo del descenso.

La gran estrella del triunfo vital ante el Hiopos Lleida fue Devin Robinson con sus espectaculares vuelos y su tremenda efectividad en el lanzamiento, pero Marco Spissu controló el tiempo de partido como hacía días, incluso meses, que no se recordaba en el Príncipe Felipe y Bojan Dubljevic volvió a ser un jugador determinante, anotando de lejos, asistiendo desde dentro, sintiéndose poderoso de nuevo como demostró su rugido al final del encuentro.

El Casademont Zaragoza los necesitaba a ambos como el comer. Con Bell-Haynes fuera de juego por una fractura en la mano, el italiano se ha quedado solo a los mandos. La opción de Washington no termina ni de funcionar como base ni de convencer a Joan Plaza, al punto de que Joaquín Rodríguez también hace de base cuando hace falta. Spissu lleva un curso en el que parece más fuera que dentro del equipo, pero frente al Lleida se soltó en el momento más oportuno.

Spissu entra a canasta durante el partido frente al Lleida. / Jaime Galindo / EPA

El base italiano firmó su mejor actuación del curso con 18 puntos con un 3/6 en triples con esos lanzamientos suyos tan característicos, a los que sumó cinco asistencias para 19 créditos de valoración. Más allá de los números, lo más importante fue la sensación de que con el sardo en pista todo estaba bajo control y que sabía qué hacer y cómo hacerlo en cada momento.

El puesto de cinco ha sido un quebradero de cabeza durante todo el año, con Dubljevic sin terminar de encontrar su mejor nivel y, para colmo, sufriendo de nuevo una fractura en la mano. Soriano fue un fiasco desde el principio y Koumadje está lejos de ser el jugador decisivo que parecía con sus 2,24, mientras Watson sigue cedido en Grecia. Así que, pese a que su rendimiento no era el esperado, tanto Ramírez como Plaza han tenido que apostar por Dubljevic.

El montenegrino ya dio un paso al frente la semana anterior frente al Barça firmando 18 puntos y 7 rebotes para 28 créditos de valoración. Frente al Hiopos Lleida su influencia fue decisiva, sumando 9 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias para 20 créditos de valoración. Aparte de las estadísticas, Dubljevic volvió a sentirse importante y útil para el equipo, ejerciendo el liderazgo que se espera de alguien con su trayectoria.

Las cuentas de la salvación

Los necesita más que nunca el Casademont Zaragoza, que respira un poco mejor tras ganar al Hiopos Lleida pero que tiene todavía mucha faena por delante para asegurar su presencia un año más en la Liga ACB. Una de las ventajas del conjunto de Joan Plaza es que depende de sí mismo. Este sábado visita a un rival directísimo y en horas bajas como el Gran Canaria, que acaba de cambiar de entrenador en busca de un punto de inflexión, una semana después jugará en Fontajau frente al Girona, más tranquilo, y recibirá después al casi descendido Granada.

Ganar al menos dos de esos duelos resultará casi definitivo para el Casademont, que debe estar también muy atento a conservar los averajes en caso de que no pueda llevarse el triunfo. Ahora mismo lo tiene ya a su favor con Burgos, Lleida y Andorra, ganó por 11 al Gran Canaria y por 9 en Granada y perdió por 4 ante el Girona. En una parte baja tan igualada, cada detalle puede resultar decisivo para conseguir el objetivo de la salvación. Ahora el Casademont tiene un triunfo de ventaja sobre Burgos, Gran Canaria y Andorra, que empatan a siete victorias.

Así que no puede relajarse ni lo más mínimo el conjunto aragonés, que necesita de todos sus jugadoras. Ha tenido durante toda la temporada la constancia de Santi Yusta, el mejor nacional de la Liga, aunque su cambio al tres le ha perjudicado, y casi siempre la de Devin Robinson más la energía de Joaquín Rodríguez. Ahora se suman Spissu y Dubljevic para que el equipo de Joan Plaza empiece a mostrar otra cara. Ya lo hizo frente al Barça aunque no pudo llevarse el triunfo y lo confirmó con uno de sus partidos más completos del curso, lo que no era muy difícil, frente al Hiopos Lleida. Ese es el camino que debe de seguir si quiere lograr su objetivo y no sufrir más de la cuenta en lo poco que queda de temporada.