La Final Six de la Euroliga más internacional: Zaragoza acogerá en el pabellón Príncipe Felipe a jugadoras de 22 países
Los 5 continentes estarán representados en la competición con un 35 % de la afición de fuera de la capital aragonesa
Zaragoza se prepara ya para el mayor evento del baloncesto femenino internacional que acogerá a partir de este miércoles en el pabellón Príncipe Felipe. La capital aragonesa será sede este año de la Final Six de la Euroliga, coincidiendo con una primera clasificación histórica por parte del Casademont Zaragoza para esta fase final de la competición continental, y lo hará batiendo récords de participación y asistencia. Un total de 22 nacionalidades competirán por el trofeo repartidas entre jugadoras de los seis equipos participantes. Además, con esas más de dos decenas de países, queda cubierta la representación de los 5 continentes.
Pero no solo sobre la pista habrá una diversidad sin precedentes, también en las gradas. El Felipe volverá a vivir esta semana noches de lleno, después de haber batido en la presente campaña sus propios datos de asistencia. Con la llamativa cifra de 9.215 espectadores que presenciaron la vuelta del Play In de la Euroliga ante el Praga como gran dato a batir, ya se han agotado los más de 10.000 abonos disponibles para la gran cita. De esos 10 millares, en torno a un 35 % corresponden a gente de fuera de Zaragoza.
Así, el conjunto rojillo espera volver a escalar en el ranking de los partidos con mayor asistencia en una competición de baloncesto femenino europeo, en el que ocupa ahora el tercer puesto. Para lograrlo, la meta a cruzar son los 9.500 seguidores de la final de la Euroliga de la temporada 2012-2013 entre el Fenerbahce y el Sopron Basket, un segundo puesto asequible, al contrario que ocurre con el choque que ocupa la primera posición y sus 12.990 aficionados que no cabrían en el Felipe.
Dónde ver los partidos
Más de 100 periodistas de 12 países se han acreditado para cubrir el evento, un 60 % más que en la edición del año pasado. Así, televisiones y medios de los cuatro países con participación en la Final Six emitirán uno o varios partidos. En España, tanto Movistar como Mediaset Infinity retransmitirán los dos choques de cuartos de final: el Basket Landes-Casademont Zaragoza y el Uni Girona-Reyer Venezia.
Junto a estas, las televisiones autonómicas tendrán en directo los partidos de sus respectivos equipos, siendo posible ver en Aragón TV el encuentro del conjunto rojillo, al igual que el de las catalanas se podrá ver en TV3. En Turquía, la cadena TRT retransmitirá todos los partidos, los de sus equipos (Galatasaray y Fenerbahce) y el resto. En Francia, la Nouvelle-Aquitaine et NoA tendrá el duelo del Basket Landes ante las aragonesas. Además, todos los enfrentamientos se podrán ver en directo en el canal de YouTube EuroLeague Women.
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