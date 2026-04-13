De una jugadora de millones de euros a la incansable capitana del Casademont Zaragoza: las estrellas de la Final Six de la Euroliga

La capital aragonesa tiene esta semana una de las citas deportivas más importantes de su calendario. El miércoles arranca en el pabellón Príncipe Felipe una Final Six de la Euroliga para la que el Casademont Zaragoza está clasificado por primera vez en su historia. Sin embargo, no le bastará con el premio de consolación por participar al conjunto rojillo, que quiere arrasar en su casa y ante su gente y llevarse el campeonato.

Bien lo saben los aficionados, que buscan el lleno en el Felipe con más de 10.000 abonos vendidos. Seguidores del Casademont, en su mayoría, aunque también más de 1.000 hinchas del Basket Landes, primer rival de las aragonesas en los cuartos de final, y numerosos desplazados desde otras localidades con participación en la Final Six, asistirán al recinto con las expectativas por los cielos y ansiosos de ver baloncesto en estado puro.

Todos ellos quieren ver por encima de todo a las grandes estrellas de su equipo imponerse a sus rivales. No obstante, también los habrá que persigan disfrutar de ver a muchas de las mejores deportistas de Europa. Por ello, la FIBA publicó la semana pasada una lista de jugadoras a las que no perder de vista durante la celebración del torneo, recogidas por méritos realizados esta temporada.

La Marea Roja anima al Casademont Zaragoza durante un partido de Liga en el Felipe esta temporada. / PABLO IBÁÑEZ

En dicha relación de baloncestistas destacan nombres de los seis clubs que participan en la competición. Por parte del conjunto aragonés, solo una ha sido elegida por la FIBA como jugadora destacada. Se trata de Mariona Ortiz que, por suerte para el Casademont, se recuperó de un proceso vírico la semana pasada y se encuentra en plena forma para ayudar al equipo a hacer el mejor papel posible.

La capitana promedia esta temporada 12.7 de valoración por partido, con 6.9 en puntos, 5.7 en asistencias y 4.4 en rebotes. Además, la base catalana fue la más votada en la encuesta pública de la página web de la FIBA para ver quién creían los aficionados que tendría el mayor impacto durante la Final Six, con cerca del 50 % de los votos, muy por encima de la segunda favorita, Marine Johannes, del Galatasaray, por debajo del 20 %.

No obstante, la gran mayoría de las miradas estarán puestas sin lugar a dudas sobre la más que reciente incorporación del favorito a llevarse este año el trofeo a casa: el Fenerbahce. El equipo turco anunció hace dos meses el fichaje de Breanna Stewart, que se sumaría a la plantilla única y exclusivamente para esta fase final de la Euroliga, con un tiempo estimado en la ciudad de Turquía de dos semanas entre preparación y partidos.

Toda una estrella de la WNBA que quiere ayudar al Fenerbahce a no quedarse solo con el cartel de favorito y un gran chasco. Por ello, la ala-pívot estadounidense que pertenece a los New York Liberty cobrará su calidad a precio de oro y se estima que su sueldo por, aproximadamente, una quincena ronde los 100.000 euros. Una oferta por parte de los turcos irrechazable para la americana que, con un contrato así pero extendido por regla de tres a toda una temporada, cobraría unos 2 millones de euros.

De quien también se espera mucho es de otra estadounidense del Fenerbahce, Gabby Williams. La jugadora, nacionalizada por Francia, además, está junto a Helena Pueyo entre las tres finalistas a mejor jugadora defensiva del año. En este sentido, el cuadro dirigido por Miguel Méndez es el que más jugadoras congrega en esta lista, con dos más, Emma Meesseman y Julie Allemand, que se suma a las dos anteriores.

Nadia Fingall tira por encima de Julie Allemand durante el partido entre el Fenerbahce y el Casademont en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

No se queda muy atrás el otro equipo turco clasificado, el Galasaray, con dos elegidas por la FIBA. Además de la escolta francesa, Marine Johannes, la jugadora húngara Dorka Juhasz representará entre las estrellas del campeonato a su equipo. Una imponente altura de 1.92 metros convierte al ala-pívot en una contrincante a tener muy en cuenta en caso de que las de Carlos Cantero pasen a semifinales.

Por su parte, el otro español, el Girona, también cuenta con dos deportistas en la lista. La alero lituana Juste Jocyte, a sus 20 años, se ha convertido en una pieza clave del conjunto de Roberto Íñiguez que, al igual que las aragonesas, ha peleado por todo este curso. Junto a ella, Mariam Coulibaly, con un promedio de 19.2 puntos de valoración por partido es la otra candidata a llevarse todas las miradas del Príncipe Felipe.

Por último, junto al Casademont Zaragoza, el Basket Landes es el otro equipo de la Final Six con tan solo una jugadora en este ranking. Se trata de Leila Lacan, nominada junto a Carla Leite al premio a Estrella Emergente en una gala que se celebrará este sábado 18. La francesa fue MVP del mes de enero y es uno de los grandes talentos del equipo contra el que debutarán las rojillas.