Zaragoza acoge el mayor evento del baloncesto femenino: más de 10.000 entradas vendidas y el sueño del Casademont

La semana más esperada de la temporada ya está aquí. Zaragoza se convierte hasta el próximo domingo en el epicentro del baloncesto femenino europeo con un evento que registrará unas cifras nunca vistas hasta ahora. Más de 10.000 abonos vendidos auguran entradas de récord en el Príncipe Felipe para descubrir quién sucederá al Praga como nuevo campeón de la Euroliga. De esos, 3.500 son de fuera de la capital aragonesa, más de 1.000 vendidos en Nueva Aquitania, donde juega el Landes. Hay también más de 100 periodistas acreditados procedentes de 12 países, lo que supone un incremento del 60% con respecto al año pasado.

Buena culpa de ello la tiene el Casademont Zaragoza. Su clasificación para esta Final Six aceleró la venta de abonos hasta agotarlos 48 horas después de eliminar al Praga y la presencia de seguidores del conjunto aragonés será masiva, aunque esos 3.500 vendrán de fuera de Aragón y alguno puede sumarse a partir del viernes, cuando se disputen las semifinales. Es el salto de calidad que necesitaba la competición tras el estreno del formato el curso pasado también en Zaragoza.

Entonces la mayor entrada fueron los 4.600 que presenciaron el Valencia-Mersin de semifinales, mientras que en la final entre el Praga y el conjunto turco hubo 4.300 personas. Un año después se doblarán con creces esas cifras y la diferencia entre una temporada y otra es la presencia del conjunto de Carlos Cantero y la ilusión que despierta entre los aficionados.

El evento de 2025 fue un éxito deportivo y de organización con la única mancha del lamentable espectáculo ofrecido por el presidente del Cukurova Mersin y su séquito, pero dejó la imagen de un pabellón a medio gas con cortinas en algunos sectores del segundo anillo, en contraposición con el lleno de reventón registrado tan solo un par de años antes en la Copa de la Reina.

Que la Final Six de 2025 se celebrara con un mes de margen con la Copa, también en el Príncipe Felipe, con el gasto que eso conllevaba para los aficionados zaragozanos, y el hecho de saber que esa no era la última oportunidad de ver a los mejores equipos del continente tras el acuerdo multianual para traer el evento a Zaragoza durante tres años, fueron sin duda factores importantes para esa diferencia de asistencia, pero el principal fue la no clasificación del Casademont Zaragoza, que se quedó a las puertas frente al Bourges.

La evidencia es cómo este año se han agotado los abonos para toda la competición con más de un mes de antelación. Apenas quedan unas pocas entradas sueltas por jornada, que se agotarán sin duda si el Casademont es capaz de avanzar, y prácticamente no quedan habitaciones de hotel en la ciudad. Es el espaldarazo definitivo que necesitaba Zaragoza y la señal inequívoca de que la FIBA acertó al apostar por la capital aragonesa como la primera sede multianual de la historia del torneo. La capital aragonesa ya está lista para acoger durante cinco días el que ya va a ser el mayor evento del baloncesto femenino en el que el Fenerbahce es el gran favorito y el Casademont, el que ha desatado esta locura.