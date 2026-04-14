Casademont Zaragoza
Entrevista con Mariona Ortiz, jugadora del Casademont Zaragoza: "La Final Six es el premio, pero una vez aquí... todos queremos más"
La capitana del equipo aragonés atiende a este diario a pocas horas de debutar en la competición ante el Landes francés
-Aunque jugó en Ferrol, ya está recuperada completamente Mariona Ortiz de sus problemas de la semana pasada. Tranquilice a la ‘Marea Roja’.
-Sí, estoy bien, Recuperada. La semana pasada tuve un virus de estos de 24 horas que te dejan el cuerpo hecho polvo, sin fuerza y comiendo muy poco, pero ya estoy bien.
-¿Ha pensado ya en el lugar de su casa donde colocaría su foto levantando al cielo la Euroliga en el Príncipe Felipe?
-No (ríe). Estoy concentrada en el primer partido porque va a ser muy dificil por el rival y a nivel emocional. No me he planteado nada más que ganar al Landes.
-Es usted ya una veterana, casi se le hará raro vivir una sensación nueva. ¿Tiene un gusanillo especial?
-Sí, lo afronto con la ilusión máxima. Es verdad que cuando te pasan las cosas con 20 años las vives de una manera muy diferente a cuando tienes 34. Por el camino que he tenido, me ha tocado experimentar cosas nuevas a partir de los 30 y estoy también muy orgullosa de ello. La vida es eso, que vayan pasando cosas, saber gestionarlas y es una suerte que la vida te sorprenda con cosas que a lo mejor no te planteabas hace unos años.
-Como capitana y como casi pionera de este proyecto, ¿que siente Mariona Ortiz en este momento?
-Mucho orgullo por el equipo, por la ciudad y por el club porque es algo que nos ha costado mucho y que nos merecíamos.
-Con todo lo que ha costado llegar a este momento, imagino que con ganas de que la experiencia sea lo más larga posible.
-Juguemos un partido o juguemos tres, estoy segura de que esto se nos va a pasar como un suspiro (ríe). Las cosas buenas suelen pasarse rápido pero lo que pase aquí estos días lo queremos exprimir al máximo y ojalá no se nos olvide en mucho tiempo. Además, delante de nuestra gente. Es que no podemos pedir mucho más, solo queda darlo todo.
-En qué momento les llega la Final Six en lo mental y en lo físico.
-Bueno, este torneo es el final del camino. El desgaste siempre hace mella y más en una temporada tan exigente, pero no creo que en una Final Six eso nos pueda frenar. La motivación hace que todo eso quede a un lado. Estamos todas para aportar nuestro granito de arena y esa es una de nuestras claves, una rotación larga que nos permite saber que no nos podemos guardar nada cuando estemos en la pista.
-¿Y cómo ve a sus compañeras? ¿Qué le genera más incertidumbre y dónde cree que el equipo no va a fallar pase lo que pase?
Yo creo que lo importante es que no nos olvidemos de quiénes somos y de dónde venimos. Lo que nos ha traído hasta aquí es ser un grupo y tenemos que poner siempre al equipo por delante del individuo. El ambiente no me genera dudas porque aunque vaya a haber afición de los otros equipos, estar en casa y ser mayoría nos puede tranquilizar en ese sentido. Y lo que seguro que hacemos, aunque no metamos un tiro y un libre, estoy segura de que vamos a saber sufrir y nos vamos a agarrar al partido pase lo que pase.
-¿La derrota de la Copa de la Reina puede servir de estímulo o jugarían más tranquilas con el trofeo bajo el brazo?
-Creo que ni una cosa ni la otra. Desde luego que todas queríamos ganarla y fue una decepción, pero hay veces que hay que asumir las cosas como vienen. Perdimos en semifinales ante un Valencia que es un equipazo e hizo un partido casi perfecto. Pasó y ya está. Ahora mismo no pensamos en ello, estamos muy concentradas en lo que tenemos delante.
-¿Siente que con esta Final Six el Casademont ha tocado techo?
-Yo creo que techo no, hay en muchas cosas en las que todavía podemos crecer. Pero sí que nos pone en un sitio en el que queríamos estar desde hace tiempo. Hemos luchado mucho para estar aquí, pero pase lo que pase, este tampoco va a ser el fin. Nos queda mucho camino que recorrer. Es una recompensa a todo el trabajo que hemos hecho, ya no solo este año, si no en los anteriores y es el momento de recoger los frutos. Una de las claves es que sepamos disfrutarlo. Yo estoy segura de que lo voy a hacer y creo que mis compañeras también están en ese punto.
La ambición de Mariona Ortiz
-¿Hay también un punto de responsabilidad? ¿De no querer defraudar a la gente?
-Bueno…es que llegar aquí y tener la oportunidad de jugar en nuestra casa un partido ya es un premio para nosotros y para la afición. Pero entiendo que una vez estás, todos queremos más. No hay ahora nada más grande que poder pelear por la Euroliga, pero nosotras tenemos que ir paso a paso.
-El primero es el Landes. ¿Cómo ha imaginado en su cabeza ese partido?
-Va a ser muy duro. Sabemos de lo que son capaces ellas, son un equipo muy compacto que tienen muchas jugadoras que te pueden hacer daño. Pero también nosotras, somos parecidos en ese aspecto.
-Como persona analítica que es, ¿ha estudiado ya también cosas del Galatasaray por si acaso?
No, nada. Para mí solo existe el Landes. Es lo que pienso y no lo digo por decir, es la verdad. Es el partido más importante porque de él depende de que juguemos aquí en el Felipe solo un partido o tengamos la oportunidad de saltar tres veces a la pista. Si ganamos, ya habrá tiempo para ello.
-No sé si haber conseguido llegar a una Final Six con el Casademont siendo la capitana le ha hecho reflexionar más en estos últimos días. ¿Cuánto le ha cambiado la vida a Mariona Ortiz el equipo y la ciudad de Zaragoza?
-Mucho, muchísimo. Es imposible de cuantificar. Aquí estoy teniendo los mejores años de mi carrera y además he encontrado un hogar. Me estoy planteando hasta quedarme a vivir en Zaragoza cuando acabe mi carrera deportiva, así que imagínese.
-Por último, en redes se ha puesto de moda la frase ‘Lo que diga Mariona’. ¿Qué piensa cuando la lee?
-Me hace mucha gracia, de verdad. Me río muchísimo con algunas cosas que leo. Pero si supieran de verdad cómo soy…la frase tendría que ser…¡Lo que diga mi madre! (ríe). No, en serio, es increíble la cantidad de mensajes de apoyo y de cariño que me llegan. Los agradezco un montón. Además, por ejemplo el otro día me llegó uno especial que te hace darte cuenta de lo que puedes inspirar a otras personas y el ejemplo que sin quererlo somos a veces. Estas cosas hacen que te motives todavía más para salir de la cama, mejorar cada día e intentar ser mejor persona.
- De una jugadora de millones de euros a la incansable capitana del Casademont Zaragoza: las estrellas de la Final Six de la Euroliga
- Paso clave para dos infraestructuras estratégicas para Zaragoza: varias empresas interesadas en diseñar el puente de Valdefierro y el macroparque de Arcosur
- Adiós a otra librería en Zaragoza: una sangría que no cesa
- La confesión más dura de Borja Iglesias sobre su paso por el Real Zaragoza: 'Estuve llorando toda la noche
- La historia de las dos 'Quintas Julietas' de Zaragoza: el jardín paradisiaco que dio nombre a un gueto y que se convertirá en parque público
- El 'caso Soberón' acentúa el drama de la delantera del Real Zaragoza
- Así da de comer Inditex cada día a 1.500 trabajadores en Zaragoza: producto local, cocina de abuela y por un euro
- El BV80, el bar de Zaragoza donde Bunbury cobró su primer sueldo, conoció a los Héroes y catapultó a Sabina