El exjugador del Casademont Zaragoza que da el salto a la política

Del deporte de élite a la política. Así ha sido el proceso de un histórico exjugador de baloncesto de Zaragoza, Carlos Cabezas (45 años), que no solo militó en las filas del CAI Zaragoza, sino que es todo un veterano de la ACB. El deportista andaluz también ha pasado por el Unicaja Málaga, el Baskonia, el Fuenlabrada y el UCAM Murcia, entre muchos otros equios extranjeros. Además, alcanzó la cima con la mítica selección del 2006 que fue campeón del mundo en Japón.

Ahora, cinco años después de su retiro del baloncesto profesional, Carlos Cabezas ha dado el salto a la política en su región. El exjugador cierra la lista del Partido Popular de Málaga en unas elecciones autonómicas previstas para el próximo 17 de mayo en Andalucía. Sin embargo, no se trata de del único exbaloncestista que ha pasado por tierras aragonesas y ahora se ocupa en el mundo de la política.

José Ángel Antelo, canterano del Real Madrid y debutante a los 16 años, tras su paso por Zaragoza, estuvo en Bilbao, Fuenlabrada y UCAM, equipo en cuya ciudad decidió quedarse. Antelo es ahora diputado en la Región de Murcia por parte de la formación VOX, que gobierna en coalición con el PP.

José Ángel Antelo, en una sesión de entrenamiento con el CAI Zaragoza. / EDUARDO BAYONA / ZAR_DIGITAL

Asimismo, Roberto Núñez también ha hecho carrera en el ámbito político. Después de una larga trayectoria en equipos como el Real Madrid o el CAI Zaragoza, Núñez formó parte de la agrupación de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid desde 2015 y llegó a ser viceconsejero de Deporte de la Comunidad de Madrid.

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Incluso en el extranjero es la política una de las opciones de ocupación de los exjugadores del ahora Casademont Zaragoza. El internacional Viktor Sanikidze, quien coincidió en la capital aragonesa con el propio Carlos Cabezas, es en la actualidad parlamentario por el partido Sueño Georgiano - Georgia Democrática, que gobierna en estos momenos el país.